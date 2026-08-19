KPT

Nomina del futuro successore del CEO: Peter Hug subentrerà a Thomas Harnischberg a giugno 2027

Berna (ots)

Dopo anni di servizio, al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, a fine maggio 2027 il CEO della Cassa malati KPT Thomas Harnischberg lascerà la direzione operativa. Dopo un'attenta valutazione, il Consiglio di amministrazione ha nominato come suo successore Peter Hug, l'attuale vice CEO. Con questa decisione il Consiglio di amministrazione fa sin da ora chiarezza sul futuro dell'azienda, garantendo continuità.

Thomas Harnischberg (classe 1962) siede nel Comitato direttore della KPT dal 2012. Ha ricoperto inizialmente la funzione di segretario generale e segretario del Consiglio di amministrazione, dal 2017 quella di vice CEO e da gennaio 2022 quella di CEO della cassa malati a struttura cooperativa. Walter Bosshard, presidente del Consiglio di amministrazione della KPT, apprezza fortemente il suo operato: "Thomas Harnischberg guida la KPT con lungimiranza e perizia, e continuerà a farlo nel pieno delle sue funzioni fino al passaggio di consegne nell'estate 2027. Insieme al Comitato direttore ha gettato le basi per una crescita sostenibile, consolidando la soddisfazione della clientela e puntando sistematicamente sulla digitalizzazione. Tra i collaboratori gode di un'alta considerazione."

Con adeguato anticipo, il Consiglio di amministrazione ha nominato il futuro CEO al fine di assicurare stabilità a livello di pianificazione. Dal 1º giugno 2027 la direzione operativa della KPT sarà assunta da Peter Hug. Vice CEO dal 2022, Hug è membro del Comitato direttore dal 2020 e responsabile del settore Prestazioni + Prodotti. Grazie alle diverse funzioni dirigenziali affidategli, negli anni ha maturato una solida esperienza nel settore delle assicurazioni malattie e una conoscenza particolarmente approfondita del quadro normativo e politico. Specialista affermato nel ramo assicurazioni, può contare su di un'eccellente rete di contatti nel settore della sanità svizzera e gode della stima di colleghi e collaboratori. "Peter Hug è un dirigente affermato e strettamente legato alla KPT e alla sua cultura. Con il suo valido team assicurerà la continuità strategica e operativa alla direzione dell'azienda e la sua evoluzione futura", afferma Walter Bosshard.

Terminato il suo mandato come CEO, Thomas Harnischberg continuerà a collaborare con la KPT in qualità di consulente del Consiglio di amministrazione, che intende proporlo all'Assemblea dei delegati della Società Cooperativa KPT come candidato per il Consiglio di amministrazione a partire dal 2028.

La nomina del nuovo CEO è subordinata all'approvazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica e dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.