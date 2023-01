Universität St. Gallen

Roboterbewegungen menschlicher gestalten

Gegenstände werden von Menschen positiver wahrgenommen, wenn sie menschenähnlich geformt sind. Diese sogenannte Anthropomorphisierung wird auch dort genutzt, wo Roboter in Kontakt mit Menschen treten. Meist sind diese dann humanoid gestaltet, haben also ein Gesicht und einen menschenähnlichen Körper. Anders sieht es jedoch bei Industrierobotern aus, bei welchen meist auf eine solche Anthropomorphisierung verzichtet wird. Da solche Fertigungsroboter immer häufiger direkt mit Menschen zusammenarbeiten, wollten Forscher der HSG herausfinden, ob einarmige Industrieroboter schon durch die Art ihrer Bewegungen als menschenähnlicher wahrgenommen werden können. Die Studie «Human-Like Movements of Industrial Robots Positively Impact Observer Perception» bietet Anknüpfungspunkte für weitere Forschung, welche die Interaktion von Mensch und Maschinen neu zu denken und gestalten hilft.

Im Videobeitrag äussern sich die drei Forscher zu den Erkenntnissen. Sie stehen für Hintergrundgespräche und Interviews gerne zur Verfügung.

Kontakte:

Damian Hostettler, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute of Computer Science (ICS-HSG)

damian.hostettler@student.unisg.ch

Prof. Dr. Christian Hildebrand, Direktor am Institute of Behavioral Science and Technology (IBT-HSG)

christian.hildebrand@unisg.ch

Prof. Dr. Simon Mayer, Ordentlicher Professor für Interaction and Communication based Systems (ICS-HSG)

simon.mayer@unisg.ch

