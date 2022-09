Universität St. Gallen

Neue Talente für Computer Science beginnen erstmals Bachelor-Studium an der HSG

Im September hat der erste Jahrgang des Bachelorprogramms in Computer Science mit 44 jungen Talenten das Studium an der HSG aufgenommen. Damit ist es Studierenden erstmals möglich, eine technische universitäre Ausbildung in St.Gallen an der HSG abzuschliessen. Die IT-Bildungsoffensive, kurz ITBO, will mit diesem weiteren Meilenstein dem Fachkräftemangel in der Ostschweiz begegnen.

Das übergeordnete Ziel der Initiative ist, dass die Ostschweiz erfolgreich Schritt hält mit der Digitalisierung. Der Wirtschaftsstandort St.Gallen und die Region sollen auf diese Weise nachhaltig gestärkt werden. «Wir wollen technisch versierte Informatikerinnen und Informatiker mit unternehmerischem Denken ausbilden. Die Ostschweiz braucht Innovationsgeist und Talente, die nicht nur Software entwickeln, sondern auch ihre Ideen auf den Weg bringen und Start-ups gründen können. Sie braucht Führungskräfte, die nicht nur die Relevanz der Informatik erkennen, sondern auch deren Potenzial und Limitationen kompetent einschätzen. Dies erfordert ein spezifisches Ausbildungsprofil, das jetzt geschaffen wurde», sagt Prof. Dr. Siegfried Handschuh, Programmleiter des Bachelors in Computer Science. Wer an der Universität St.Gallen Informatik (‘Computer Science’) studiert, besuche darum auch Vorlesungen in Wirtschaftsfächern.

