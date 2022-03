Universität St. Gallen

Einladung zum START Summit 2022: erstmals in hybridem Format

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

«The World in 2042 – Bolder Founders. Better Future.» So lautet das diesjährige Motto des START Summit. Am 24. und 25. März 2022 kommen 5000 Teilnehmende zusammen – erstmals in hybridem Format. In diesem Jahr werden neben den Olma Messen auch die neuen Räume des SQUARE zum Treffpunkt des START Summit. Erwartet werden unter den Teilnehmenden über 800 Gründerinnen und Gründer und rund 100 Referentinnen und Referenten.

Während den beiden Konferenztagen treffen nicht nur gegenwärtige mit zukünftigen Gründergenerationen zusammen, sondern auch Interessensgruppen aus der ganzen Welt. Für den START Summit 2022 reisen die Speaker aus nah und fern nach St.Gallen. Unter anderen werden dabei sein: Luciana Lixandru, Partnerin von Sequoia Capital, einem der weltweit führenden Venture Capital Funds, Léa Miggiano, Co-Gründerin von Carvolution, oder Jochen Engert von FlixBus. Für eine bessere Zukunft und zur Lösung gegenwärtiger Problematiken machen sich auch die Gründerinnen und Gründer von Unternehmen stark wie Climeworks, TIER oder AirUp.

Das detaillierte Konferenzprogramm sowie eine Übersicht aller Gäste finden Sie online unter: www.startsummit.ch/program und www.startsummit.ch/speakers-2022

Weitere Informationen können Sie der Medienmitteilung im Anhang entnehmen.

Medienschaffende sind herzlich eingeladen. Um eine kurze Anmeldung wird gebeten.

Medienakkreditierung: www.pages.startsummit.ch/media-tickets

Kontakt für weitere Informationen:

Marie Kleine-Depenbrock, Head of Public Relations

marie.kleine@startglobal.org, www.startsummit.ch

(Bild: START Summit)

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.

Weiteres Material zum Download Dokument: 20220310-Medienmitte~RT-Summit-2022.docx