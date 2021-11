Universität St. Gallen

Wie das Internet der Dinge die Industrie verändert

Forschende und Personen aus der Praxis diskutieren auch dieses Jahr an der Konferenz IoT 2021 über Entwicklungen im Bereich des Internets der Dinge (IoT). Neue IoT-Systeme bergen das Potential für weitere Umwälzungen in Industriebetrieben. Aber auch für die sozialwissenschaftliche Forschung der HSG gewinnt das Thema an Relevanz, wie ein aktueller Video-Beitrag anlässlich der 11th Conference on the Internet of Things at the University of St.Gallen zeigt.

