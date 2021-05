Universität St. Gallen

«HSG Impact Awards» für drei Forschungsprojekte

Die Universität St.Gallen (HSG) verleiht in diesem Jahr zum vierten Mal die HSG Impact Awards. Prämiert werden HSG-Forschende, die mit ihren Projekten einen besonders wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Folgende drei Projekte bzw. Forschende werden ausgezeichnet:

- «An integrated approach to generate higher impact portfolios» von Prof. Dr. Sebastian Utz (im Bild). Projektvorstellung im Video. - «Monitoring Consumption Switzerland» von Prof. Dr. Martin Brown und Prof. Dr. Matthias Fengler. Projektvorstellung im Video. - «Staying on Top of the Crisis: Tracking the Economic and Social Impacts of SARS CoV 2 and Future Disasters to Improve Global Disaster Management and Response Efforts» von Prof. Dr. Charlotta Sirén, Research Associate Michael Hudecheck, Prof. Ph.D. Joakim Vincent und Prof. Dr. Dietmar Grichnik. Projektvorstellung im Video.

Die Jury, bestehend aus Praktikern und Uni-Angehörigen, bewertete Bewerbungen aus verschiedenen Disziplinen der HSG-Forschung. Die Preise werden in diesem Jahr im Rahmen des virtuell-interaktiven Dies academicus 2021 am kommenden Samstag, 29. Mai 2021, ab 10 Uhr, verliehen.

Weitere Informationen zu den drei Projekten finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

