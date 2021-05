HSG Focus – Die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins

Universität St. Gallen

Sehr geehrte Medienschaffende

Heute erscheint die neuste Ausgabe des digitalen Unimagazins HSG Focus. Das Dossier der zweiten Ausgabe 2021 zeigt ausgewählte Perspektiven auf das Thema «Schreiben». Heute wird im digitalen Raum so viel geschrieben wie nie zuvor. Wie hilft uns das Schreiben beim Denken? Und welche Bedeutung hat Handschrift heute? Das Dossier des Magazins lädt Sie zu einer Reise durch die Geschichte des Schreibens und der St.Galler Schriftkultur ein.

Eine Auswahl von Titeln:

Landing Page für den App-Download: hsgfocus.ch

Web-App: magazin.hsgfocus.ch

Toxic.fm berichtet in einem Audiobeitrag über das Schreiben im Unialltag, den Frust bei Schreibblockaden, aber auch die Freude an deren Überwindung und an gelungenen Schreibübungen. Das geplante «Haus im Park» am Campus Platztor, die strategische Partnerschaft HSG & Credit Suisse und der Dies academicus, der Geburtstag der Universität, finden in weiteren Artikeln der Campus-Rubrik Erwähnung. Wir brauchen Anerkennung, um eine gelungene Identität entwickeln zu können. Was aber bedeutet Anerkennung? Dieser Frage geht Dr. Dana Sindermann im folgenden Autorenbeitrag nach. Studentenschafts-Präsident Mertcem Zengin berichtet in einem Beitrag über 100 Jahre studentisches Engagement an der HSG.

Wir wünschen Ihnen Freude beim Stöbern in der jüngsten Ausgabe.

HSG Focus erscheint viermal pro Jahr und enthält nebst Video-, Audio- und Text-Beiträgen zum jeweiligen Dossier-Thema auch Neues und Hintergründiges zum Uni-Leben, aus der Forschung sowie von unseren Alumni. Im Anhang finden Sie das Cover der aktuellen Ausgabe, ausgedacht und gezeichnet von der St.Galler Karikaturistin Corinne Bromundt.HSG Focus erscheint in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem Alumni-Magazin «alma».

