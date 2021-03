Universität St. Gallen

Dem Tourismus steht ein langer, holpriger Aufstieg aus der Pandemie bevor

Das Forschungszentrum für Tourismus und Verkehr an der Universität St.Gallen (HSG) hat – zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Praxis und Wissenschaft – eine dritte Lageeinschätzung zum Thema «Tourismus in Zeiten der Pandemie» vorgenommen. Die beinahe 30 dort vertretenen Thesen lassen nur einen Schluss zu: Die hoffentlich bald beginnende Übergangszeit zur Normalität wird holprig sein und lange dauern, aber auch viele neue Chancen eröffnen. Und es wird ein New Normal geben, in dem der Tourismus wieder zu einem internationalen Wachstumsfaktor wird, denn Reisen ist ein Grundbedürfnis.

Weitere Informationen in der Medienmitteilung und im Report des Forschungszentrums für Tourismus und Verkehr im Anhang.

Kontakt für weitere Auskünfte:

Prof. Dr. Christian Laesser

Titularprofessor für Tourismus und Dienstleistungsmanagement

+41 79 636 00 23, christian.laesser@unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG)