Lugano - Zürich mit der Drohne?

Auf den Strassen wird es immer enger. Eine mögliche Lösung für dieses Problem wäre der Einsatz von Flugdrohnen für den Personentransport. Das Center for Aviation Competence der HSG hat auf Basis von Experteninterviews untersucht, welche Einsatzszenarien hierfür in der Schweiz am wahrscheinlichsten wären.

Das Video mit Andreas Wittmer finden Sie hier.

Kontakt für Rückfragen (heute Freitag bis 14 Uhr erreichbar):

Dr. Andreas Wittmer

Managing Director, Center for Aviation Competence, University of St.Gallen

andreas.wittmer@unisg.ch, Tel. 071 224 25 31

