Covid-19 und die Zukunft internationaler Lieferketten

Die Pandemie hat die Debatte über die Vor- und Nachteile hochgradig koordinierter globaler Lieferketten in der verarbeitenden Industrie neu entfacht. HSG-Assistenzprofessor Frank Pisch hat Daten von französischen Produzenten in «Just-in-time»-Produktionsnetzwerken analysiert, um die Aussichten für den internationalen Handel in einer Welt nach Covid-19 zu untersuchen. Seine Ergebnisse finden Sie im aktuellen Beitrag «Covid-19 und die Zukunft internationaler Lieferketten». Frank Pisch ist Assistenzprofessor für Volkswirtschaftslehre am Schweizerischen Institut für Aussenwirtschaft und Angewandte Wirtschaftsforschung (SIAW-HSG) an der Universität St.Gallen.

Kontakt:

Prof. Dr. Frank Pisch

+41 71 224 23 47, frank.pisch@unisg.ch, www.siaw.unisg.ch

