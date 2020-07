Universität St. Gallen

Der Staat als Aktionär in der Krise?

Gerade in der herrschenden COVID-19-Krise wird vermehrt diskutiert, ob und inwieweit sich der Staat als Aktionär an existenzbedrohten Unternehmen, an deren Rettung ein grosses öffentliches Interesse besteht, beteiligen soll. Welche Auswirkungen haben solche Massnahmen und wie sind sie rechtlich einzuordnen? Dr. Roman S. Gutzwiller geht diesen Fragen in einem aktuellen Meinungsbeitrag auf den Grund. Er ist Lehrbeauftragter und Habilitand an der Universität St.Gallen sowie Mitglied des Advisory Board des Corporate Governance Competence Center am Forschungsinstitut für Internationales Management (FIM-HSG).

