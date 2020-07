Universität St. Gallen

Robo-Shuttles statt Rush Hour: Autonomes Fahren mindert Stau in Städten

Die Covid-19-Pandemie beeinflusst die städtische Mobilität. Private Transportmittel drängen neue Fortbewegungsideen zurück, viele Städte stehen vor dem Verkehrskollaps. Dabei bietet die Entwicklung alternativer Mobilitätskonzepte die Möglichkeit, das Leben in Städten nachhaltiger und lebenswerter zu gestalten sowie Kosten zu sparen. Mit autonomen Fahrzeugen könnte Zürich zum Beispiel rund 80.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Genf könnte seine Transportkosten um mehr als 300 Mio. CHF pro Jahr reduzieren. Und durch den Umstieg auf autonom fahrende Robo-Shuttles können auch in London jährlich 15.000 Unfälle und 64 von 112 Unfalltote im Strassenverkehr verhindert werden.

Das zeigt die Studie Can Self-Driving Cars Stop the Urban Mobility Meltdown? von Universität St.Gallen (HSG) und dem Unternehmen Boston Consulting Group (BCG), die weltweit Verkehr in Städten untersucht und vergleicht. «Eine Stadt wie Berlin kann mit dem Einsatz alternativer Mobilitätskonzepte nicht nur viel Geld sparen, sondern ebenfalls die Verkehrsdichte, Luftverschmutzung und den Energieverbrauch deutlich senken», sagt Studienautor Andreas Herrmann, Professor an der Universität St.Gallen und Leiter des Instituts für Customer Insight.

