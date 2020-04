Universität St. Gallen

Die Supply Chain der Schweiz auf dem Prüfstand

Professor Erik Hofmann vom Institut für Supply Chain Management (ISCM-HSG) an der Universität St.Gallen analysiert in einem zweiteiligen Online-Beitrag die Auswirkungen von COVID-19 auf die Beschaffung und Logistik in der Schweiz.

Im ersten Teil befasst er sich mit den aktuellen Konsequenzen für die Supply Chains.

Im zweiten Teil geht es um Spätfolgen und neue Trends.

Weitere Angaben zu Prof. Dr. Erik Hofmann finden Sie hier.

