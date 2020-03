Universität St. Gallen

Weniger Bargeld dank kontaktlosen Zahlungsmöglichkeiten?

Kontaktloses Bezahlen ist weit davon entfernt, Bargeld im Allgemeinen zu ersetzen. Dies zeigt eine Studie von Dr. Tobias Trütsch, Leiter des Bereichs Volkswirtschaft an der Executive School of Management, Technology and Law (ES-HSG) der Universität St.Gallen. Die Ergebnisse finden Sie kurz zusammengefasst im neusten Video aus unserer Reihe Academic GIFts.

