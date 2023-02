comparis.ch AG

Comunicato stampa: Analisi di Comparis sui marchi di auto più popolari

Ein Dokument

Comunicato stampa

Analisi di Comparis sui marchi di auto più popolari

I marchi tedeschi dominano il mercato automobilistico online svizzero

Anche nel 2022 la classifica delle case automobilistiche più ricercate sul mercato online svizzero è stata guidata dai marchi tedeschi. Nel confronto quinquennale, la grande vincitrice è BMW. Osservando più attentamente le singole regioni si nota che in Romandia i marchi francesi sono scomparsi dalla top 10. È quanto emerge da un’analisi di Comparis, il più grande mercato online di auto nuove e usate della Svizzera.

Zurigo, 17 febbraio 2022 − Anche nell’ultimo anno i ritardi nelle consegne hanno avuto un impatto negativo sulle vendite di veicoli nuovi. Molti acquirenti hanno quindi cercato sempre più spesso la propria auto dei sogni su internet.

Il servizio di confronti online comparis.ch, che gestisce l’automercato online più grande della Svizzera, ha analizzato i marchi automobilistici più richiesti in rete nel 2022. Quello più ricercato su comparis.ch è stato Mercedes-Benz, con una percentuale di ricerca del 13,1%. Sul podio ci sono poi BMW e Volkswagen, con rispettivamente il 12,2 e il 10,7%. Seguono Audi (9,5%), Porsche (5,5%), Toyota (3,8%) e Ford (3,1%). I marchi Škoda (2,9%), Volvo (2,6%) e Renault (2,1%) sono i fanalini di coda nella classifica dei dieci marchi di auto più ricercati.

«La classifica è rimasta invariata rispetto all’anno precedente e conferma il dominio dei marchi tedeschi nel mercato online», spiega Andrea Auer, esperta Comparis in mobilità. Per quanto riguarda però le vendite di veicoli nuovi ci sono delle differenze significative. «Prendiamo ad esempio Tesla: l’anno scorso il marchio figurava nella classifica dei 10 marchi più ricercati per l’acquisto di veicoli nuovi. Nel mercato online, tuttavia, la casa americana non ha riscontrato lo stesso successo». Secondo Auer uno dei motivi è che l’offerta di Tesla è ancora piuttosto scarsa nel mercato dell’usato.

Nel 2022, il 65,4% delle ricerche hanno riguardato i modelli dei marchi di auto presenti nella top 10 e il 36% ha interessato i tre marchi di maggior successo.

Vincitori e vinti nel confronto quinquennale

Dal confronto quinquennale (2018-2022) emerge il quadro seguente: a perdere il maggior numero di posizioni sono state Volkswagen e Volvo, entrambe scese di 2 posizioni, scivolando al 3º e 9º posto. A guadagnare il maggior numero di posizioni è stata invece BMW, che tra il 2018 e il 2022 ha scalato ben due posizioni in classifica piazzandosi al secondo posto.

Seat, Hyundai e Fiat i marchi più amati nei cantoni di montagna

Chi cerca un’auto su comparis.ch può estendere la ricerca a tutta la Svizzera o limitarla a un solo cantone. Dalla ricerca di veicoli in singoli cantoni emergono differenze regionali.

Per quanto rigurada i cantoni di montagna, nei Grigioni Seat e Hyundai sono riuscite a entrare nella top 10. Nel Canton Vallese, tra i primi 10 marchi in classifica figura sorprendentemente Fiat.

Suzuki, che nel 2021 occupava uno dei primi dieci posti in entrambi i cantoni, non è riuscita a confermare il risultato.

«Dopo Subaru nel XY, è scomparsa dalla top 10 dei cantoni di montagna anche un altro marchio conosciuto per la sua competenza nella realizzazione di veicoli 4x4», commenta Auer. «Ormai sono infatti sempre di più i marchi che offrono questa tipologia di veicoli». Da questo punto di vista la concorrenza per Subaru e Suzuki è decisamente aumentata.

In Ticino i marchi più amati sono Mini, Fiat e Jeep

A sud delle Alpi i gusti sono completamente diversi: Mini, Fiat e Jeep figurano infatti tra i 10 brand più ricercati. Fiat, che occupava il 5º posto nella prima analisi di Comparis, ha perso due posizioni rispetto al 2021 piazzandosi al 7º posto.

In Romandia spopolano Land Rover, Peugeot e Fiat

Nella Svizzera francese – nei cantoni di Ginevra, Giura, Neuchâtel e Vaud – Land Rover, Peugeot e Fiat figurano tra i dieci marchi automobilistici più ricercati. «Se la classifica del 2018 dei marchi più ricercati in Svizzera francese includeva diversi marchi francesi, nel 2022 Citroën e Renault non sono riuscite a ripetere l’impresa», conclude Auer.

Metodologia

L’analisi dei dati relativi alla ricerca di singoli marchi si basa su un totale di oltre 10 milioni di ricerche di veicoli effettuate su comparis.ch nel periodo tra gennaio 2022 e dicembre 2022. Con circa 200’000 veicoli nuovi e usati, comparis.ch è la più grande piattaforma di mercato online di auto della Svizzera.

Codici di incorporazione dei grafici: https://public.flourish.studio/visualisation/12755837/

Maggiori informazioni

Andrea Auer esperta in mobilità telefono: 044 360 53 91 e-mail: media@comparis.ch comparis.ch

Chi è comparis.ch

Con oltre 80 milioni di visite all’anno, comparis.ch è uno dei siti web svizzeri più utilizzati. L’azienda confronta tariffe e prestazioni di casse malati, assicurazioni, banche, gestori di telefonia e presenta la più grande offerta online di auto e immobili in Svizzera. Grazie ad ampi confronti e valutazioni esaustive, Comparis porta trasparenza sul mercato, rafforzando così il potere decisionale dei consumatori. Fondata nel 1996 dall’economista Richard Eisler, l’impresa con sede a Zurigo oggi conta circa 200 dipendenti.