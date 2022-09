comparis.ch AG

Comparis-Kommentar zur Zinserhöhung der SNB

Comparis-Kommentar zur Zinserhöhung der SNB

«Höhere Sparzinse werden von der Teuerung weggefressen»

Zürich, 22. September 2022 – «Mit dem Jumbo-Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent folgt die Schweizerische Nationalbank der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank. Beide haben ihre Zinsen in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls um jeweils 0,75 Prozentpunkte angehoben», kommentiert Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn. «Die Erhöhung des Leitzinses soll verhindern, dass die Teuerung in der Schweiz weiter zunimmt und damit auch auf Waren und Dienstleistungen übergreift, die bisher nicht oder kaum von Preissteigerungen betroffen waren. Ob das vollumfänglich gelingt, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Weitere Zinsschritte sind aufgrund der anhaltenden Energiekrise, des Ukraine-Konflikts und Problemen in den globalen Lieferketten absehbar», so Kuhn. «Eine mögliche Verschlechterung der Corona-Situation im Herbst und Winter würde die Märkte weiter schwächen.»

«Für die Konsumentinnen und Konsumenten bedeutet der historische SNB-Entscheid das Ende der Nullzinspolitik; das heisst, dass wieder höhere Zinsen für Geld auf dem Sparkonto bezahlt werden. Die Erträge werden jedoch durch die derzeit hohe Inflation weggefressen», warnt Kuhn. Zu hoffen bleibe deshalb, dass die aktuell weltweiten Zinsschritte das Ingangsetzen der Lohn-/Preisspirale tatsächlich verhindern können. «Auf jeden Fall aber werden auch die Hypothekarkredite weiter steigen. Da in den letzten Jahren verschiedene Materialien für das Bauen wegen Lieferknappheit teurer geworden sind, wird die Finanzierung von Wohneigentum künftig noch anspruchsvoller.»

Michael Kuhn Consumer-Finance-Experte

