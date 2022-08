comparis.ch AG

Medienmitteilung: Wechsel in der Comparis-Geschäftsleitung

Wechsel in der Comparis-Geschäftsleitung

Steven Neubauer verlässt die Comparis-Gruppe

CEO Steven Neubauer wird die Comparis-Gruppe Ende August auf eigenen Wunsch verlassen. Paul Kummer wird als Delegierter des Verwaltungsrates das Unternehmen interimistisch führen .

Zürich, 17. August 2022 – CEO Steven Neubauer tritt Ende August auf eigenen Wunsch aus der Comparis-Gruppe aus und nimmt eine neue Herausforderung an. Er war seit 2019 Geschäftsführer des Unternehmens, wozu auch der führende Internetvergleichsdienst comparis.ch gehört. Paul Kummer übernimmt als Delegierter des Verwaltungsrates interimistisch die Leitung der Gruppe. Die Nachfolge von Steven Neubauer wird Anfang September bekanntgegeben.

«Ich bedauere Stevens Entscheid ausserordentlich. Er hat die Comparis-Gruppe unter äusserst schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich transformiert und gemeinsam mit der Organisation die Basis für weiteres Wachstum geschaffen. Comparis ist heute stärker aufgestellt denn je für die vor uns liegenden Herausforderungen. Ich danke Steven für sein grosses Engagement und die Energie, mit der er diese Veränderungen vorangetrieben und umgesetzt hat», sagt Comparis-Gründer Richard Eisler.

Steven Neubauer: «Mein grosser Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen bei Comparis für ihr Vertrauen in den letzten 3,5 Jahren. Insbesondere in den unsicheren und schwierigen Zeiten, die wir auch gemeinsam erlebt haben. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam geleistet haben, und freue mich, dass ich ein Mitglied dieser Organisation sein durfte.»

Über Comparis

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. In den letzten Jahren sind Comparis sowie seine Partnerservices, die alle zur Decisis Holding gehören, stark gewachsen: Neben dem traditionellen Krankenkassen- und Versicherungsbereich haben sich inzwischen der Immobilienbereich und der Bereich Banken, unterstützt durch die Schwestergesellschaften (HypoPlus AG, Optimatis AG, Advanti AG, Decisis Services AG, Navisano AG), zu wichtigen Stützen der Unternehmensgruppe entwickelt. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Gegründet 1996 vom Ökonomen Richard Eisler beschäftigt das Unternehmen heute über 175 Mitarbeitende.

