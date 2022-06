Medienmitteilung: Comparis und Valuu gehen Kooperation ein

comparis.ch AG

Der Online-Vergleichsdienst Comparis baut sein Angebot im Bereich Immobilien aus. Ab sofort finden Immobiliensuchende auf Comparis unverbindliche Finanzierungslösungen von Valuu. Die Partnerschaft zwischen Comparis, mit dem grössten Marktplatz für Immobilien in der Schweiz, und der unabhängigen Vermittlungsplattform für Finanzdienstleistungen von PostFinance ist vorerst für ein Jahr geplant.

Zürich, 3. Juni 2022 – Comparis, der Online-Vergleichsdienst mit dem grössten Marktplatz für Immobilien in der Schweiz, hat eine Kooperation mit Valuu unterzeichnet. Valuu ist die unabhängige Hypotheken-Vermittlungsplattform von PostFinance.

Immobiliensuchende finden auf dem Immobilienmarktplatz von comparis.ch per sofort neben dem entsprechenden Kaufobjekt auch Informationen zur möglichen Finanzierung. So werden potenzielle Käuferinnen und Käufer vom ersten Klick bis zum Abschluss ihrer Hypothek über einen einzigen Verkaufskanal begleitet. Die Kooperation ist vorerst auf ein Jahr beschränkt.

«Ermächtigen Immobilienkäufer bei ihrer Entscheidungsfindung»

«Wir freuen uns sehr über diese Kooperation», sagt Comparis-CEO Steven Neubauer. «Mit der direkten Integration des Services von Valuu in unser Immobilienangebot schaffen wir noch mehr Transparenz und unterstützen Immobilienkäuferinnen und -käufer bei ihrer Entscheidungsfindung.»

«Valuu und Comparis verfolgen das gleiche Ziel: Den Leuten in der Schweiz mit transparenten Informationen zu helfen, die richtige Entscheidung in Finanzangelegenheiten zu treffen, und dabei am Ende Zeit und Geld zu sparen», sagt Thomas Jakob, Leiter Valuu von PostFinance, über die neue Partnerschaft mit Comparis.

Über Valuu

Seit dem Start im Januar 2019 hat Valuu bereits Hypotheken im Umfang von mehreren hundert Millionen Franken pro Jahr finanziert. Monatlich tausend neue Nutzerinnen und Nutzer sowie ein stetig wachsendes Partnernetzwerk von bekannten Schweizer Kreditgebern zeigen die zunehmende Bedeutung der Vergleichs- und Abschlussplattform im Hypothekarmarkt.

Valuu ermöglicht einen einfachen, schnellen sowie zeit- und ortsunabhängigen Zugang zur passenden Hypothek verschiedener Kreditanbieter – dies für den Neukauf oder die Ablösung.

Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten innert weniger Minuten verbindliche Angebote und können die passende Hypothek auswählen. Und das alles bequem und einfach online.

Über Comparis

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. Das Unternehmen vergleicht Tarife und Leistungen von Krankenkassen, Versicherungen, Banken sowie Telecom-Anbietern und bietet das grösste Schweizer Online-Angebot für Autos und Immobilien. Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Gegründet 1996 vom Ökonomen Richard Eisler beschäftigt das Unternehmen heute über 175 Mitarbeitende in Zürich.

Mit den Partnerservices HypoPlus und Optimatis bietet die Comparis-Gruppe zudem individuelle Beratungen und Produktvermittlungen in den Bereichen Hypotheken und Versicherungen.

