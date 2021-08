Mit zwei neuen Wanderbüchern die Schweiz entdecken

Wandermagazin SCHWEIZ

Im Solothurner Rothus-Verlag sind zwei neue Wanderbücher erschienen. Die Autoren Jochen Ihle und Toni Kaiser präsentieren jeweils 55 Wanderungen in der Ost- und in der Westschweiz.

Westwärts

Wandern in der Westschweiz – da denkt man wohl zuerst an den Genfersee. Wie herrlich kann man denn auch an den Uferpromenaden von Montreux, Vevey oder Genf flanieren, und Spaziergänge durch die Rebberge des Lavaux zählen schliesslich zu den schönsten Genusstouren in der Schweiz. Es locken Stadtwanderungen in Freiburg, Lausanne oder Nyon, spannende Museumsbesuche sowie Ausflüge ins bäuerliche Hinterland und zu mittelalterlichen Dörfern mit prächtigen Schlössern. Es geht aber auch steil und felsig: am Moléson, auf der Kaiseregg oder bei der Rundtour um die Gastlosen.

Jochen Ihle, Toni Kaiser

Die 55 schönsten Wanderungen der Westschweiz

232 Seiten,12,2 x 21 cm, CHF 18.90, ISBN 978-3-03865-070-6

Ostwärts

Im Glarnerland am berühmten Martinsloch vorbeiwandern, im Alpstein einladende Beizen geniessen, in Schaffhausen den schäumenden Rheinfall bewundern, im Zürcher Unterland durch malerische Reblandschaften spazieren, im Appenzell gemütlich «rondom» wandern, das Bodenseeufer nicht nur zu Fuss oder mit dem Schiff, sondern auch kulinarisch erkunden, und, und, und. In der Ostschweiz ist Vielfalt kein Fremdwort, möglich ist praktisch alles. Das Redaktionsteam des «Wandermagazin SCHWEIZ» präsentiert in diesem Buch eine Auswahl seiner 55 schönsten Ostschweiz-Wanderungen – von der einfachen Talwanderung bis zur anspruchsvollen Bergtour – und verrät dabei so manchen Geheimtipp.

Jochen Ihle, Toni Kaiser

Die 55 schönsten Wanderungen der Ostschweiz

232 Seiten, 12,2 x 21 cm, CHF 18.90, ISBN 978-3-03865-069-0

Rezensionsexemplare sind erhältlich bei: Wandermagazin SCHWEIZ Redaktion Tel. +41 32 626 40 24 jochen.ihle@rothus.ch