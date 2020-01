Personalmeldung Bauknecht AG

Bauknecht AG

Personelle Veränderung in der DACH Organisation:

Sandy Oppliger verlässt die Bauknecht AG Schweiz

Januar 2020: Sandy Oppliger, Geschäftsführerin der Bauknecht AG Schweiz, hat sich entschieden, die Firma Bauknecht zum Jahresende 2019 zu verlassen. Nach zwei sehr herausfordernden und abwechslungsreichen Jahren in der DACH Organisation möchte sie ihr Wissen, ihre Energie und Kompetenzen anderweitig einsetzen. Bis auf Weiteres wird Jens-Christoph Bidlingmaier, Vorsitzender der Geschäftsführung der Bauknecht Hausgeräte GmbH DACH, ihre Tätigkeitsbereiche übernehmen.

Sandy Oppliger wechselte 2018 zu Whirlpool, wo sie zunächst die Position Sales Leader in der Schweiz verantwortete. Seit 1. August 2018 war sie Geschäftsführerin der Bauknecht AG Schweiz. 2018 wurde Sandy Oppliger außerdem von der Schweizer Zeitschrift "Woman in Business" zur "woman of the year 2018" gewählt.

"Ich möchte mich bei Sandy für die sehr professionelle und immer gute Zusammenarbeit herzlich bedanken. Ich wünsche ihr für ihre berufliche und private Zukunft nur das Beste", sagt Jens-Christoph Bidlingmaier.

Bauknecht AG Schweiz

Die Bauknecht AG, mit Hauptsitz in Lenzburg, wurde 1952 gegründet. Seit 1991 gehört Bauknecht zum Whirlpool-Konzern. Das Markenportfolio in der Schweiz umfasst Bauknecht, Whirlpool und Indesit sowie Grossgeräte von KitchenAid. Bauknecht beschäftigt heute rund 200 Mitarbeitende und vertreibt Haushaltsgeräte rund um die Themen Kochen, Backen, Spülen, Waschen, Trocknen, Kühlen und Gefrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.bauknecht.ch

Bauknecht AG * Kommunikation * kommunikation@bauknecht.ch * Dammweg 21, 5600 Lenzburg * bauknecht.ch