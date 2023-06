Krebsliga Schweiz

Medienmitteilung: Schauspielerin Brigitte Rosset engagiert sich für Krebsbetroffene

Als neue Botschafterin der Krebsliga trägt die Westschweizerin Brigitte Rosset dazu bei, dass Krebs kein Tabuthema bleibt. Sie ermutigt Betroffene und Nahestehende, ihre Erfahrungen mit Krebs zu teilen und über die Erkrankung zu sprechen ‒ mit Freunden, Familie, Arbeitskollegen oder mit Fachpersonen der Krebsliga.

«Ich engagiere mich, weil ich es wichtig finde, dass wir reden ‒ auch über schwierige Themen. Dass man sich in der Krankheit unterstützt fühlt, sich austauschen kann und nicht allein ist», erklärt Brigitte Rosset ihre neue Rolle als Botschafterin der Krebsliga. Die Schauspielerin hat ihren Vater an Krebs verloren und kennt in ihrem Umfeld mehrere Menschen, die mit der Diagnose Krebs leben. Sie weiss aus eigener Erfahrung, dass man niemals Angst haben sollte, zu reden, sich mit anderen zu umgeben und um Hilfe zu bitten.

Die Fachpersonen der Krebsliga haben immer ein offenes Ohr für Betroffene und ihr Umfeld. Sie nehmen alle Fragen entgegen und finden gemeinsam mit Krebsbetroffenen und Angehörigen Antworten. Kontakt zu Fachpersonen aufzunehmen und über das Erlebte reden oder sich mit anderen Betroffenen austauschen gibt Halt und Orientierung, aber auch Zuversicht. Das kann persönlich in den regionalen Beratungsstellen der Krebsligen sein, oder auch telefonisch, per E-Mail und Chat. Alle Anlaufstellen sind unter www.krebsliga.ch/beratung aufgeführt.

Die Schauspielerin Brigitte Rosset bringt seit mehr als 30 Jahren Menschen mit Sprachwitz, Nachahm-Kunst und Selbstironie zum Lachen und Nachdenken. Ob solo oder zusammen mit anderen Schauspieler:innen beeindruckt Brigitte Rosset auf der Bühne, indem sie fliessend und rasant zwischen den verschiedensten Charakteren hin und her wechselt. Brigitte Rosset wurde 2015 im Rahmen des Schweizer Theaterpreises, einer Auszeichnung des Bundesamtes für Kultur, als herausragende Schauspielerin geehrt.

Kontakt Stefanie de Borba Medienverantwortliche Krebsliga Schweiz media@krebsliga.ch T +41 31 389 93 31

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.