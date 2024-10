Graubündner Kantonalbank GKB

GKB belegt Spitzenplätze in zwei Arbeitgeber-Rankings

Chur (ots)

Der Graubündner Kantonalbank (GKB) gelingt in zwei verschiedenen Arbeitgeber-Rankings der Sprung aufs Podest. Zum einen erhält die Bank eine Auszeichnung für ihre Rekrutierungsqualität, zum anderen für ihre Vorzüge als Arbeitgeberin.

Arbeitgeberbewertungen bieten Stellensuchenden Orientierung bei der Suche nach einem passenden Job. Zudem helfen entsprechende Labels den Unternehmen, sich als attraktive Betriebe darzustellen. Auch die GKB nutzt verschiedene objektive Analysen, um ihre Arbeitgebermarke und ihre Personalmarketing-Aktivitäten laufend zu optimieren.

Alexander Villiger, Leiter Personal der GKB, freut sich über das gute Abschneiden der Bank: "In Zeiten des Fachkräftemangels sind solche Auszeichnungen ein wichtiger Differenzierungsfaktor im Wettbewerb um potenzielle Talente". Aber auch intern sende es positive Signale aus und bestätige den Mitarbeitenden, beim richtigen Unternehmen tätig zu sein.

GKB auf Platz 3 von über 1'200 Arbeitgebern

Jedes Jahr testet "Best Recruiters", die grösste Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum, die Recruiting-Performance der grössten Arbeitgeber aus Österreich, Deutschland sowie der Schweiz und Liechtenstein anhand eines wissenschaftlichen Kriterienkatalogs. Im Zentrum der Erhebung steht die sogenannte Candidate Journey, also der Weg, den Kandidatinnen und Kandidaten im gesamten Bewerbungsprozess zurücklegen. In der aktuellen Studie belegt die GKB den erfreulichen dritten Platz von über 1'200 Unternehmen.

GKB unter "Top 1% der Schweizer Arbeitgeber"

" Leading Employers Schweiz" ist Teil einer umfassenden Arbeitgeberstudie. Darin fliessen verschiedene Datenquellen ein wie Mitarbeiterzufriedenheit, Unternehmenswerte, Führungskultur und Arbeitsumgebung. Die entsprechende Auszeichnung wird exklusiv an das Top 1 Prozent aller Arbeitgebenden des Landes verliehen. Zu diesem Kreis darf sich nun auch die Graubündner Kantonalbank zählen.

Mehr Informationen zur GKB als Arbeitgeberin: gkb.ch/jobs