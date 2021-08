Graubündner Kantonalbank GKB

GKB als "Best Recruiter Schweiz" ausgezeichnet

Chur (ots)

Die Graubündner Kantonalbank (GKB) erhält erneut den Award "Best Recruiter Schweiz". In der diesjährigen Analyse geht die Bank als Siegerin in der Branche Banken/Finanzdienstleistung hervor und wird zweite in der Gesamtwertung. Die Auszeichnung stützt sich auf die grösste Recruiting-Studie mit über 400 getesteten Arbeitgebern in der Schweiz und Liechtenstein.

Der internationale Career-Verlag untersucht jährlich das Personalmarketing und die Recruiting-Qualität von Unternehmen in der Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich. Die GKB gewinnt dabei zum fünften Mal das Gold-Zertifikat "Best Recruiter Schweiz" in der Kategorie Banken/Finanzdienstleistung. In der Gesamtwertung 2021 aller untersuchten Schweizer Unternehmen erreicht die GKB das zweitbeste Ergebnis.

"Die in den vergangenen Jahren im Personalmarketing realisierten Massnahmen greifen. Die erneute Top-Platzierung zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", freut sich Alexander Villiger, Leiter Personal der GKB.

"Best Recruiters" ist die grösste wissenschaftliche Studie über Personalrekrutierung im deutschsprachigen Raum. Sie bewertet die grössten Unternehmen anhand von 225 Kriterien. Dazu gehören unter anderem: Personalmarketing-Aktivitäten, Karriere-Website, Mobile Recruiting, Social Web, Online-Stellenanzeigen und der Umgang mit Bewerberinnen und Bewerbern.