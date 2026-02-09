Pro Senectute

Pro Senectute will mit der SUISSE DISCO 60+ den eigenen Weltrekord brechen

Bild-Infos

Download

Zürich (ots)

Nach der erfolgreichen Weltrekord-Disco anlässlich des Eurovision Song Contest im Mai 2025 in Basel führt Pro Senectute das Format weiter: Am 12. September 2026 findet mit der SUISSE DISCO 60+ die nächste nationale ü60-Party statt. Mit dem Event in Zürich will Pro Senectute ihren eigenen Weltrekord der grössten Disco für 60+ brechen. Der Ticketvorverkauf startet heute um 07.00 Uhr.

Am 3. Mai 2025 kurz vor 18.00 Uhr setzte Paul McCartneys Stimme mit "Hey Jude" zum letzten Song der ESC Disco 60+ an. Noch einmal sangen über tausend partyfreudige Seniorinnen und Senioren laut mit und schwangen dabei synchron ihre Arme von links nach rechts. Die positive Resonanz bestärkte Pro Senectute darin, das Format weiterzuführen: 2026 organisiert Pro Senectute Schweiz gemeinsam mit Pro Senectute Kanton Zürich eine weitere nationale ü60-Party: "Pro Senectute engagiert sich mit der SUISSE DISCO 60+ für Bewegung, soziale Teilhabe und Lebensfreude im fortgeschrittenen Alter", sagt Alain Huber, Direktor von Pro Senectute Schweiz.

"Zurich Calling"

Die SUISSE DISCO 60+ findet 2026 in THE HALL in Dübendorf/Zürich statt. "Die Tanzveranstaltungen Ü60, die Pro Senectute Kanton Zürich bereits anbietet, sind sehr beliebt. Wir freuen uns sehr, diese Begeisterung für Musik, Bewegung und Begegnung mit der SUISSE DISCO 60+ nun schweizweit weiterzutragen", sagt Véronique Tischhauser-Ducrot, Vorsitzende der Geschäftsleitung von Pro Senectute Kanton Zürich.

Der Event am Samstag, 12. September 2026, startet um 14.00 Uhr und dauert bis 20.00 Uhr. Unter dem Disco-Motto "United on the dancefloor" hat Pro Senectute vor, mit der SUISSE DISCO 60+ den eigenen Weltrekord der grössten ü60-Disco zu knacken. Partygängerinnen und -gänger sind eingeladen, zu Musik aus den 60er- bis 90er-Jahren erneut das Tanzbein zu schwingen. Die Besuchenden erwartet zudem ein Rahmenprogramm mit prominenten Gästen sowie Verpflegungsangebote.

Gimme! Gimme! Gimme!

Es stehen zwei Ticketkategorien zur Verfügung:

Ticket 60+: Einzelticket für 21 Franken. Inbegriffen im Preis ist der Eintritt sowie der Zugang zum Rahmenprogramm.

Ticket DUO+: Kombi-Ticket für 49 Franken. Inbegriffen sind zwei Eintritte, der Zugang zum Rahmenprogramm sowie zwei kostenlose Welcome-Drinks. Mit dem Kombi-Ticket darf eine von beiden Personen unter 60 Jahre sein.

Die Tickets für die SUISSE DISCO 60+ sind ab heute 07.00 Uhr exklusiv auf Eventfrog erhältlich. Weitere Informationen zum Event finden Discogängerinnen und -gänger auf www.suissedisco.ch.