Holcim (Schweiz) AG

Zweite Auszeichnung des Steinbruchs Zingel durch die Stiftung Natur & Wirtschaft - Einladung zur feierlichen Zertifikatsübergabe mit Begehung des Steinbruchs

Sehr geehrte Medienschaffende

Das Schotterwerk Kehrsiten mit dem Steinbruch Zingel zählt zu den bedeutendsten Abbaustellen von Felsgestein im Kanton Nidwalden. Hier baut Holcim Hartgestein für die heimische Verkehrsinfrastruktur ab - und schafft dabei gleichzeitig Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen.

Das Werksgelände umfasst heute rund 200’000 Quadratmeter, davon sind rund 130’000 Quadratmeter naturnah. Im oberen Teil des Steinbruchs werden mit jeder abgeschlossenen Abbauetappe die Flächen in eine artenreiche Landschaft überführt. Junge Obstbäume und Hecken, Wiesen, Felsbänder und Trockenmauern prägen das Gebiet.

Die Stiftung Natur und Wirtschaft hat das Werk zum zweiten Mal für seine naturnahe Gestaltung zertifiziert. Die Stiftung fördert die naturnahe Planung und Gestaltung von Firmenarealen, Wohnsiedlungen sowie Steinbrüchen und Kiesgruben und zeichnet vorbildliche Areale aus.

Gerne laden wir Sie zur feierlichen Zertifikatsübergabe mit Begehung der Naturareale ein:

Termin: Donnerstag, 25. November, 14.30 - 17.00 Uhr (anschliessend Apéro in Stansstad)

Ort: Stansstad, Verlad (Parkplatz Garnhänki)

Ausrüstung: Festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung

Es referieren:

Reto Locher, Stiftung Natur & Wirtschaft

Beat Haller, Leiter Natur und Boden FSKB

Renato Hauser, Leiter Rohstoff und Innovation Zentralschweiz

Wir würden uns sehr freuen, Sie an unserem Anlass begrüssen zu dürfen. Bitte beachten Sie, dass an der Veranstaltung eine Zertifikatspflicht gilt (3G-Regel). Für unsere Planung bitten wir Sie um Ihre An- oder Abmeldung bis am 18. November per E-Mail an: vanessa.arber@holcim.com

