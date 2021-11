Holcim (Schweiz) AG

Holcim und Volvo arbeiten gemeinsam am Einsatz von autonomen elektrischen Dumpern

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Holcim Schweiz und Volvo Autonomous Solutions sind eine Zusammenarbeit eingegangen, um gemeinsam den Einsatz von autonomen elektrischen Dumpern in einem Kalksteinbruch zu testen und weiterzuentwickeln. Die beiden Unternehmen verfolgen das Ziel, Infrastruktur- und Transportlösungen zu finden, die nicht nur sicher, effizient und innovativ sondern zugleich auch nachhaltig sind.

Holcim Schweiz und Volvo Autonomous Solutions haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam den Einsatz von autonomen elektrischen Dumpern in einem Kalksteinbruch zu testen und weiterzuentwickeln. Als Standort für dieses Projekt wurde der Steinbruch Gabenchopf von Holcim in Siggenthal ausgewählt. Die batterie-elektrischen Dumper, die derzeit getestet werden, markieren einen bahnbrechenden Schritt in der Branche: Sie sind nicht nur leiser und nachhaltiger als herkömmliche Dumper, sondern auch sicherer – es handelt sich sogar um die weltweit erste, kommerziell verfügbare, CE-zertifizierte elektrische und autonome Transportlösung für die Steinbruch- und Zementindustrie.

Für eine nachhaltigere Zukunft

“Dieses Projekt zeigt eine nachhaltige Transportlösung, die kommerziell tragfähig ist und die technologischen Veränderungen der Konnektivität, Automatisierung und Elektrifizierung reflektiert”, sagt Nils Jaeger, Präsident von Volvo Autonomous Solutions. “Durch eine starke Partnerschaft mit Holcim Schweiz geschieht dies in einem realen Umfeld, getragen von zwei engagierten Unternehmen, die gemeinsam die Zukunft mitgestalten wollen.”

“Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Volvo bei diesem Projekt”, sagt Simon Kronenberg, CEO von Holcim Schweiz und Italien. “Für uns bedeutet dieses Projekt einen weiteren Schritt zur Verwirklichung unserer Nachhaltigkeitsziele: Um einen Beitrag an eine nachhaltig gebaute Zukunft zu leisten, investieren wir laufend in Massnahmen zur Reduktion unseres ökologischen Fussabdrucks und suchen nach Lösungen, die sowohl innovativ als auch nachhaltig sind.”

Logistik spielt eine wichtige Rolle

Für Holcim spielt die Logistik eine wichtige Rolle bei den weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der Klimabelastung: “Hier können wir als Unternehmen schon heute einen Beitrag leisten, während wir weiter an der Entwicklung von CO2-reduzierten Technologien und Produkten arbeiten”, sagt Simon Kronenberg. Damit verbunden, und ebenso wichtig, ist das Thema der erneuerbaren Energien: Holcim nutzt seit 2019 an allen Standorten 100% erneuerbare elektrische Energie und legt Wert darauf, für elektrisch betriebene Fahrzeuge – wie beispielsweise die elektrischen Beton-Fahrmischer, die bereits im Einsatz sind – nur grüne Energie zu verwenden. “Das Projekt mit Volvo ist somit ein gutes und konkretes Beispiel, wie wir unser Netto-Null-Ziel in den Bereichen erneuerbare Energien und klimafreundliche Logistik erreichen wollen”, so Simon Kronenberg.

Teil der Digitalisierungs-Initiative

Die Tests und der mögliche Einsatz von batterie-elektrischen Dumpern ist Teil von Holcims Digitalisierungs-Initiative “Plant of Tomorrow” – “das Werk von morgen”. Im Rahmen dieser Initiative testet Holcim Automatisierungstechnologien, Robotik und künstliche Intelligenz im gesamten Produktionsprozess, um innovative Lösungen für eine sicherere, effizientere und nachhaltigere Zementproduktion zu entwickeln.

“Volvos Ziel ist nichts Geringeres, als unseren Kunden die Zukunft von Infrastruktur- und Transportlösungen auf eine wirtschaftlich sinnvolle Weise näher zu bringen, und dieses innovative kommerzielle Projekt stellt die nächste Phase dieser Reise dar”, so Nils Jaeger.

Impressionen der Tests: https://youtu.be/l_AhERTHE00

Medienkontakt:

Holcim Schweiz: Claudia Hager, claudia.hager@holcim.com, +41 79 123 75 34

Volvo Autonomous Solutions : Christian Berling, christian.berling@volvo.com, +49 160 98263763

Holcim (Schweiz) AG

Die Holcim (Schweiz) AG ist einer der führenden Baustoffhersteller der Schweiz und Tochtergesellschaft der global tätigen Holcim Ltd. Zum Kerngeschäft gehört die Produktion von Beton, Kies und Zement sowie die dazugehörigen Dienstleistungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende an 55 Standorten und verfügt über drei Zementwerke, 16 Kieswerke und 36 Betonwerke. Diese lokale Verankerung ermöglicht es, schnell, flexibel und individuell auf verschiedene Bedürfnisse einzugehen und massgeschneiderte Lösungen für die Bereiche Hochbau, Tiefbau und Infrastruktur zu erarbeiten.

www.holcim.ch

Volvo Autonomous Solutions

Volvo Autonomous Solutions ist ein Geschäftsbereich der Volvo Group. Er ist dafür zuständig, die Entwicklung, Kommerzialisierung und den Vertrieb von autonomen Lösungen für definierte Segmente im On- und Off-Road-Bereich zu beschleunigen. In solchen Segmenten können autonome Transportlösungen einen Mehrwert für Kunden schaffen, indem sie zu einer verbesserten Flexibilität, Lieferpräzision und Produktivität beitragen.

https://www.volvoautonomoussolutions.com/en-en/