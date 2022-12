TUI Suisse Ltd

TUI Suisse lanciert Frühbucheraktion und Kinderfestpreise für Sommer 2023

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

TUI Suisse lanciert Frühbucheraktion und Kinderfestpreise für Sommer 2023

Attraktive Frühbucherangebote für Reisen im Sommer 2023 ab sofort buchbar

Paare und Alleinreisende sparen bis zu 40 Prozent

In rund 300 Hotels übernachten Kinder kostenlos oder zu Kinderfestpreisen ab 99 Franken

Zürich, 21. Dezember 2022. Rechtzeitig zu den Festtagen startet TUI Suisse ihre jährliche Frühbucherkampagne mit Rabatten von bis zu 40% und bietet erneut die sehr beliebten Kinderfestpreise für Reisen im Sommer 2023 an. Alle Gäste, die sich frühzeitig mit der Feriengestaltung für das kommende Jahr beschäftigen und die Feiertage für die langfristige Planung nutzen möchten, haben ab sofort die Möglichkeit, sich die günstigsten Angebote aus einer breiten Auswahl von Fernreisen, Bade- oder Städteferien in Europa zu sichern und mehrfach zu sparen.

Frühbucherrabatte bis zu 40% bei Pauschal- und Hotelbuchungen

Dank der Frühbucherrabatte profitieren Alleinreisende, Paare oder Familien mit älteren Kindern von äusserst attraktiven Angeboten und Einsparungen von bis zu 40%. Das Angebot ist verfügbar für ausgewählte Flugpauschalreisen auf der Fern- und Mittelstrecke von TUI und airtours ab Zürich, Genf, Basel und Bern sowie für ausgewählte Hotel-Buchungen ab drei Nächten Aufenthalt im Reisezeitraum 24. März bis 31. Oktober 2023. Das breite Hotelportfolio umfasst unter anderem beliebte TUI Hotelmarkten wie beispielsweise Robinson, TUI Blue, TUI Magic Life oder RIU Hotels. Bei eigener Anreise der Familie übernachten Kinder von zwei bis elf Jahren in ausgewählten Hotels sogar kostenlos im Zimmer der Eltern.

Attraktive Festpreise für Kinder ab 99 Franken oder kostenlose Übernachtung in 300 Hotels

Für Familien mit Kindern im Alter von zwei bis elf Jahren bietet TUI erneut spezielle Kinderfestpreise ab 99 Franken für ausgewählte Pauschalreisen auf der Mittelstrecke im Reisezeitraum 24. März bis 30. September 2023 ab Zürich, Genf, Basel oder Bern an. Bei eigener Anreise übernachten die Kinder in bestimmten Hotels zudem kostenlos im Zimmer mit zwei vollzahlenden Eltern. Zur Auswahl stehen rund 300 familienfreundliche Hotels, darunter auch Hotels der TUI Marken TUI Blue, TUI Magic Life, Robinson, TUI Suneo, RIU Hotels und die Konzepthotels von TUI Kids Club an den beliebtesten Reisezielen wie etwa Griechenland, den Balearen oder Ägypten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung stehen auf www.tui.ch und in allen TUI Reisebüros zur Verfügung.

Kostenloses Corona Service-Versprechen bei allen Reisen inkludiert

Damit Gäste im Falle einer Corona-Infektion oder einer behördlich angeordneten Quarantäne vor zusätzlichen Kosten geschützt werden, inkludiert TUI das kostenlose Service-Versprechen TUI Protect bei allen Reisen bis zum 31. Oktober 2023 automatisch. Optional buchbar ist zudem der Flex-Tarif, mit dem Gäste ihre Reise bis einschliesslich 15 bzw. 29 Tage vor Anreise umzubuchen oder stornieren können.

Sonja Ptassek Corporate Communications TUI Suisse | Friesenbergstrasse 75 | Postfach | 8036 Zürich | Switzerland Tel.: +41 (0)44 455 40 54 E-Mail: medien@tui.ch www.tui.ch