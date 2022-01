Interpharma

MEDIENEINLADUNG:

Die forschende Pharmaindustrie in der Schweiz - Jahrespressekonferenz von Interpharma

vom 1. Februar 2022, 09:30 Uhr (virtuell)

Basel (ots)

Die forschenden pharmazeutischen Unternehmen haben während der COVID-Pandemie eindrücklich unter Beweis gestellt, was sie zum Wohle der gesamten Menschheit leisten können. Diese Schlüsselrolle wollen wir weiterhin übernehmen und alles dafür tun, um Patientinnen und Patienten zu helfen und den Innovationsstandort Schweiz weiterzubringen. Dafür ist die forschende Pharmaindustrie aber auf entsprechende Rahmenbedingungen angewiesen. Doch die aktuellen politischen Herausforderungen sind vielfältig und es gilt dringender denn je, den Forschungs- und Innovationsstandort Schweiz für die Zukunft zu stärken.

Wir laden Sie herzlich zu unserer virtuellen Pressekonferenz am 1. Februar um 09:30 Uhr ein. Zusammen mit IQVIA Schweiz werden wir auf das vergangene Jahr 2021 zurückblicken und die Marktdaten des Medikamentenmarktes präsentieren. Anschliessend wird Interpharma die Kernforderungen und Prioritäten der forschenden Pharmaindustrie für das Jahr 2022 in den drei strategischen Bereichen "Patient im Mittelpunkt", "Führend in Forschung und Entwicklung" sowie "Starke wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen" präsentieren. Es werden als Referenten auftreten:

Herr Jörg-Michael Rupp, Präsident Interpharma, Direktor Pharma International Roche Schweiz

Frau Dr. med. Katharina Gasser, Vizepräsidentin Interpharma, Geschäftsführerin Biogen Schweiz

Herr Dr. René Buholzer, Geschäftsführer Interpharma

Herr Gregor Pfister, Director Supplier Relations & Offering Management, IQVIA

