Helene Fischers Background-Sängerin Maria Voskania veröffentlicht mit "Ich danke dir" neuen Song

München (ots)

Ex-DSDS-Teilnehmerin Maria Voskania veröffentlicht neuen Song

Die Single "Ich danke dir" ist ab Freitag, den 13. September 2024, erhältlich

2017 belegte Maria Voskania in der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" den dritten Platz. Jetzt kehrt sie zurück auf die Bühne und das mit einem Schlagerlied, das es in sich hat. "Ich danke dir" ist für alle Frauen, die sich nach einer gescheiterten Beziehung neu kennenlernen.

Die gefeierte Sängerin Maria Voskania kehrt am 13. September mit ihrer neuen Single "Ich danke dir" zurück ins Rampenlicht. Nach einer längeren Babypause meldet sich die Künstlerin mit einem emotionalen Song zurück, der unter die Haut geht und ihre persönliche Weiterentwicklung widerspiegelt.

"Ich danke dir" ist ein berührender moderner Schlager, der die Geschichte einer gescheiterten Beziehung erzählt. Trotz der erlebten Schmerzen zeigt der Song, wie diese Erfahrung Maria letztlich zu sich selbst zurückgeführt hat. Mit einem kraftvollen und zugleich dankbaren Blick auf das Vergangene schenkt sie ihren Fans einen Song voller Mut und Inspiration. Die Single vermittelt eine Botschaft der Stärke, des Neuanfangs und des Loslassens, ohne die Vergangenheit zu verleugnen. Der Song verbindet tiefe Emotionen mit einem modernen Schlager-Sound, der eindrucksvoll unterstreicht, warum Maria Voskania als eine der bedeutendsten Stimmen im deutschsprachigen Schlager gilt.

Maria Voskania war 2003 bereits Teilnehmerin an der TV-Sendung "Popstars", versuchte 2005 ihr Glück erstmals bei DSDS, doch erst 2017 gelang ihr der Durchbruch nach einer erneuten Teilnahme an der Casting-Show. Damals hatte sie bereits Bühnenerfahrung gesammelt, denn seit 2009 gehörte sie zum Chor der Liveband von niemand geringerem als Helene Fischer. Auch für DJ BoBo nahm sie weibliche Vocals auf. Ihr Erfolg als Solokünstlerin war also nur eine Frage der Zeit. Im März 2022 wurde Maria erstmals Mama, rund zweieinhalb Jahre später kommt sie jetzt mit dem Mutmach-Song "Ich danke dir" zurück. Sicher enthält der Song auch eine Message für ihre kleine Tochter.

"Ich danke dir" von Maria Voskania ist ab dem 13. September 2024 erhältlich. Die Single wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.

