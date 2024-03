RTLZWEI

Neue Folgen "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld" bei RTLZWEI: Farb-Sprayer im Wohnzimmer und Schaumparty im Bad

München (ots)

Zu Gast bei "Genial daneben": Ingo Appelt, Helene Bockhorst, Michael Kessler

Familie Bormann Schumacher sucht 100.000 Euro bei "Ein Haus voller Geld"

Die Gameshows "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!" am Donnerstag, den 21. März ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI

In einer neuen Folge von "Genial daneben" nehmen Ingo Appelt, Helene Bockhorst und Michael Kessler die Herausforderung an und stellen sich den Fragen von Moderator Hugo Egon Balder. Im Anschluss begleitet Oliver Pocher in "Ein Haus voller Geld" die Patchwork-Familie Bormann Schumacher aus Hückelhoven bei der Suche nach 100.000 Euro im eigenen Zuhause. Neue Folgen von "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld" - am Donnerstag, den 21.3. ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Am Donnerstagabend begeben sich Ingo Appelt, Helene Bockhorst und Michael Kessler in die lustige Raterunde von "Genial daneben". Moderator Hugo Egon Balder versucht zwischenzeitlich die Fragen per Gestik verständlicher für Hella von Sinnen zu machen, die damit droht, ihm ein Glas Wasser überzukippen. Helene Bockhorst reibt sich an einer Mathematikfrage auf und Michael Kessler zeigt, wie kleine Kinder essen und gleichzeitig reden.

Anschließend hat bei "Ein Haus voller Geld" die Patchwork-Familie Bormann Schumacher aus Hückelhoven die Chance bis zu 100.000 Euro zu gewinnen. Vater Dominic (40) und sein Sohn Fynn (15) leben gemeinsam mit Mutter Laura (41) und den beiden Kindern Helena (18) und Gabriel (14) in dem dreistöckigen Haus. Genug Platz für die Experten, um das Geld auf kreativste Art und Weise zu verstecken. Moderator Oliver Pocher begleitet die Familie bei der Suche und gibt mal mehr, mal weniger hilfreiche Tipps.

Eine besondere Überraschung erwartet Vater Dominic im Wohnzimmer: Ein Farb-Sprayer! Wird er den Buzzer drücken und dafür 3.000 Euro kassieren? Im Badezimmer trifft Helena auf eine Schaumparty der besonderen Art. Insgesamt haben sie nur 30 Minuten Zeit, um das Geld zu finden. All das Chaos hat sich also nur gelohnt, wenn die Familie es in den letzten zehn Sekunden vor die Haustür schafft, denn nur dann darf sie das gefundene Geld behalten. Ansonsten wird die Summe halbiert. Schafft es die Familie rechtzeitig nach draußen und kann sich den Traum einer New York-Reise erfüllen?

"Ein Haus voller Geld - Such dich reich" wird von der Bavaria Entertainment GmbH produziert. "Genial daneben" wird von Constantin Entertainment GmbH produziert.

Neue Folgen "Genial daneben" und "Ein Haus voller Geld" am 21. März ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.

Über "Genial daneben":

Endlich ist "Genial daneben" mit einer zweiten Staffel zurück. In der beliebten Comedy-Rateshow stellt Moderator Hugo Egon Balder fünf prominenten Comedians kuriose Fragen aus dem Bereich der Allgemeinbildung, die von Zuschauerinnen und Zuschauern eingeschickt wurden. Kreativ und witzig kommt die Rategruppe gelegentlich auf die richtige Antwort. Schafft sie es aber nicht, kann sich der Einsender der Frage über einen Geldgewinn freuen.

Über "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!":

100.000 Euro, ein Haus, eine Familie, gute Verstecke und 30 Minuten Zeit - das sind die Zutaten der neuen RTLZWEI- Gameshow "Ein Haus voller Geld - Such dich reich!", moderiert von Oliver Pocher. Vier Familien haben in der Show die Chance das große Geld in nur einer halben Stunde zu gewinnen, um sich damit einen Herzenswunsch zu erfüllen. Dafür müssen sie das Geld in ihren eigenen vier Wänden finden. Dieses versteckt zuvor das Experten-Team, bestehend aus Polizeihauptkommissarin Kathrin Schall, Installateurmeister Kristijan Cacic und Tüftler Sönke Andersen.