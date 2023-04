RTLZWEI

Bella Lesnik und Aaron Troschke: Moderations-Duo für "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" bei RTLZWEI steht fest!

Bella Lesnik & Aaron Troschke moderieren die neue Live-Show

RTLZWEI-After-Show mit 10 Folgen

Ausstrahlung ab 12. April, immer im Anschluss an "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI verlängert die Sendezeit - "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" ist da! Moderiert wird die Live-Show von Promi-Expertin Bella Lesnik und Social Media-Star Aaron Troschke. In der 45-minütigen Sendung geben sich jede Woche Ex-Kandidatinnen und Kandidaten sowie weitere Realitygrößen die Ehre. Sie sprechen über die aktuelle Folge, tratschen und geben exklusive Insights. Doch der Talk ist nicht das einzige Element der neuen Show! Auch Sneak Peaks, Aktionen mit "KDRS"-Humor, Live-Schalten und weitere Goodies hält das neue Format parat.

"Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" mit Moderationsteam Bella Lesnik und Aaron Troschke lädt zum Talk! So kommen im Anschluss an "Kampf der Realitystars" dieses Jahr erstmals Ex-Cast-Mitglieder zusammen und sprechen über ihre ganz persönlichen Erfahrungen, sezieren die aktuellen Folgen und geben ihre ungefilterte Meinung preis - LIVE bei RTLZWEI. Wie erging es ihnen damals? Und gibt es vielleicht noch alte Feuer zu löschen?

Wie stufen die Ehemaligen Performance und Verhalten der aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten ein und welche bisher ungelüfteten Geheimnisse verraten sie uns über "Kampf der Realitystars"? Eins ist gewiss: Diese Talkgäste haben es in sich und die ein oder andere ganz besondere Verbindung zueinander... Das könnte Zündstoff geben! Neben schillernden Talkgästen und humorvollen Aktionen aus dem Realitykosmos wird die Show über Social Media aktiv von den "KDRS"-Fans mitgestaltet: Wie ist die Stimmung bei den Zuschauenden? Welcher Realitystar hat abgeliefert, wer macht einen Wandel durch, und wer spielt ein falsches Spiel?

Außerdem hören und sehen wir unsere ausgeschiedenen Realitystars wieder: Was sagen sie, nachdem sie selbst die Hauptsendung gesehen haben, wie geht es ihnen und wie geht's weiter? Darüber hinaus erhält das Publikum jede Woche einen exklusiven Sneak Peak mit einer Vorschau auf die kommende Folge - ausschließlich in "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit"! Und: Ein ganz besonderer Realitystar hat an die Tür von "Kampf der Realitystars" geklopft! Wer das ist, zeigt sich bereits in Folge eins der Live-Show.

"Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" - Ab 12. April, immer im Anschluss an die Hauptsendung. Die Live-Show wird von Banijay Productions Germany produziert.

Über "Kampf der Realitystars":

Am Star-Strand in Thailand kämpfen 23 Realitystars in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den sagenumwobenen Titel "Realitystar 2023". Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. Der Kampf um Sendezeit ist eröffnet! Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert. "Kampf der Realitystars" wurde 2022 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seit 2023 komplettiert "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" den "Kampf der Realitystars"-Abend bei RTLZWEI. Moderiert wird die neue Live-Show von Bella Lesnik und Aaron Troschke.