RTLZWEI

"The Kelly Family - Die Reise geht weiter": Folge 1 am 5. September um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

München (ots)

Die Geschichte der Kelly Family ist noch nicht vorbei - im Gegenteil: Die Pläne für die Zukunft sind größer denn je! Doch dafür müssen die Kellys wieder eine Einheit werden. Joey, Patricia, Jimmy, Kathy, Johnny und Paul starten einen unvergesslichen Roadtrip zu den wichtigsten Stationen ihrer langen Karriere. Ihr erstes Ziel: Rom. Doch dafür müssen sie erstmal den legendären Doppeldecker-Bus restaurieren. Wird es den Geschwistern gelingen?

"The Kelly Family - Die Reise geht weiter", ab 5. September immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Über "The Kelly Family - Die Reise geht weiter":

Was für ein Wiedersehen! 2022 soll die große Konzert-Tour der Kelly Family starten. Für Kathy, Patricia, Joey, Jimmy, John, Paul und Caroline die perfekte Gelegenheit, zusammen noch einmal die wichtigsten Stationen ihrer Karriere im frisch restaurierten Kelly-Bus abzufahren und in Erinnerungen zu schwelgen. Die Geschwister geben in der fünfteiligen Doku spannende Rückblicke auf die Highlights ihrer Musikkarriere und intime Einblicke ins Hier und Jetzt. Dabei trifft die Gruppe auch auf alte Weggefährten und lassen das altes Kelly-Family-Gefühl wieder aufleben.