Das gab es weltweit noch nie: Siebte Staffel "Love Island" startet mit Girls-Villa und Brotel

Brotel statt Paarungszeremonie

Keine Couples am ersten Abend

"Love Island", am 21. März 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Überraschung: Auch die diesjährige "Love Island"-Frühlingsstaffel findet auf Teneriffa statt. Doch das wars mit den Gemeinsamkeiten, denn in der siebten Staffel ist nichts wie zuvor. Moderatorin Sylvie Meis verkündet bereits am ersten Abend: Die Jungs werden nicht gemeinsam mit den Mädels in die große Villa einziehen. Keine Paarungszeremonie auf der Liebesinsel - wie reagieren die Islander auf diese Neuigkeit?

"Es sieht aus wie eine ganz normale Paarungszeremonie... oder doch nicht? Nein, ihr seid hier bei 'Love Island' - nichts ist wie immer", schockt Moderatorin Sylvie Meis die Girls. Denn direkt nach ihrem Einzug erleben die Inselbewohner ihr blaues Wunder: Die Jungs ziehen nicht mit den Mädels in die Villa ein. Und keine Paarungszeremonie heißt auch keine Couples - die Islander müssen fürs Erste getrennt schlafen. Das gab es weltweit noch nie. Ihnen bleibt am ersten Abend nur, heiße Blicke auszutauschen und wie wild zu flirten, um in Erinnerung zu bleiben. So sorgt "Love Island" in diesem Jahr direkt zu Anfang für noch liebeshungrigere Singles.

Das ist das Brotel

Auch die zweite Villa kann sich sehen lassen und es werden Männerträume wahr - wenn da nicht die Mädels fehlen würden. Die Behausung der Jungs strahlt im original bunten "Love Island"-Stil. Auf 100 Quadratmetern können die Boys deep talk führen, im Fitnessbereich ihre Muskeln stählern und in der Outdoorküche am Pool Proteinshakes zubereiten. Der gemütliche begrünte Balkon lädt zum Chillen und zum ein oder anderen Gespräch über die Mädels ein. Mit 24 Kameras ausgestattet bleibt den Zuschauerinnen und Zuschauern auch hier kein Geheimnis verborgen.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"

RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.