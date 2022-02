RTLZWEI

Die Jagd auf zurückgeschickte Pakete ist eröffnet:

Die skurrilesten Retouren aus "Die Retourenjäger" - Ab dem 16. Februar bei RTLZWEI

Fünf Händlerinnen und Händler zocken um geheimnisvolle Retouren Paletten

Moderatorin Panagiota Petridou führt durch die Show

Ausstrahlung ab 16. Februar, mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Es wird hitzig in der Prime Time: RTLZWEI lässt "Die Retourenjäger" los! Fünf Händlerinnen und Händler versuchen sich gegenseitig im Kampf um die beste Retouren Palette zu überbieten. Wer macht den besten Deal und ersteigert eine der begehrten und geheimnisvollen Paletten? Glück und Leid liegen bei der Auktion nah beieinander, denn die Palletten befinden sich unter einer großen Box, dabei kann nur erahnt werden, um welche Ware es sich handelt - heiße Ware oder Schrott? Moderatorin Panagiota Petridou führt durch die neue spannende Show. Die vier Folgen sind ab dem 16. Februar immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Wer verkauft erfolgreich Hamsterkäfige, Zahnsteinentferner und türkisches Cluedo in einem Sortiment? Das scheinbar Unmögliche meistern fünf Retourenhändler aus Deutschland seit Jahren und stellen in "Die Retourenjäger" ihr Fachwissen und Gespür für den nächsten Retourenschatz unter Beweis.

Von Milchpumpen über Reptilien-Höhlen bis hin zu Fahrradständern ist alles dabei: 500 Millionen Retouren landeten letztes Jahr wieder zurück beim Händler, kein Wunder also, dass sich darunter auch einige Kuriositäten befinden, die bei "Die Retourenjäger" für Überraschungen sorgen. Während man mit XXL-Kuscheltieren, Sternenprojektoren oder Kaffeetassenwärmern vielleicht noch etwas anfangen kann, werden die meisten der erfahrenen Restpostenhändler spätestens bei Blasenkathetern oder Nackentraktionsgeräten stutzig. Eine reine Sextoy-Palette sorgt für die einen oder anderen erröteten Gesichter und Stotterer und bei einem elektrischen Kamin schrillen bei allen die Feueralarmglocken los.

Für die Retourenjäger bleiben die Paletten-Versteigerungen also eine Gratwanderung zwischen Kassenschlager und Klogriff - wobei für letzteren ja glücklicherweise genügend elektronische WC-Bürsten mitgeliefert sind...

"Die Retourenjäger" ab dem 16. Februar um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss auf RTL+.

Produziert wird die Sendung von der UFA Show & Factual GmbH.

Über 500 Millionen Retouren wurden im letzten Jahr in Deutschland zurückgesendet. Diese Retouren versuchen nun fünf verschiedene Händlerinnen und Händler in einer Auktion zu ersteigern. Dabei wissen sie aber bis zum Ende nicht, was sich hinter unter der Box verbirgt. Einzig 30 Sekunden vor Beginn bekommen sie einen kurzen Einblick auf die Palette. Dann müssen sie entscheiden, ob die Jagd sich lohnt. Moderiert wird die Sendung von Panagiota Petridou.