RTLZWEI

Ein wirklich schwarzer Freitag und Thankskiffing in New York

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Carmen, Robert, Davina und Shania sind mit neuen Doppelfolgen zurück

Deutschlands bekannteste Millionärsfamilie startet die 20. Staffel in Amerika

Ab 3. Januar 2022, immer montags, 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Zum Start der neuen Folgen zieht es die Familie erst einmal in die USA, wo Luxus-Shopping in New York sowie Party, Street Art und Sightseeing auf dem Plan stehen.

New York, New York! Endlich ist es wieder soweit: Zwei Jahre lang konnte die Familie wegen der Pandemie nicht in die USA reisen, doch jetzt ist es endlich wieder möglich. Also Koffer packen und los geht´s! Kaum angekommen, geben sich die Geiss-Damen einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen hin, dem Shoppen. Denn es ist Black Friday und diese Schnäppchenjagd lassen sie sich sicher nicht entgehen. Statt die zentrale Lage ihres Hotels direkt am Broadway zu nutzen und in New York City shoppen zu gehen, steuern sie mit einem Uber-Taxi ein Outlet-Center an, das über eine Autostunde außerhalb der Stadt liegt. Die lange Fahrt, vergessene Kreditkarten und aufkommende Hungergefühle lassen die Nerven unterwegs blank liegen. Erst eine ausgiebige Retail Therapy kühlt die Gemüter wieder herunter.

An Tag 2 steht Sightseeing auf dem Plan. Doch erstmal muss für Handschuhe und Mützen gesorgt werden, denn in New York weht bei Minusgraden ein rauer Wind!

Statt Helikopterflug oder Privatjacht steht eine Fährenfahrt zur Freiheitsstatue auf dem Programm. Robert freut sich über den kostenlosen Ausflug, während seine Töchter dem unglamourösen Event nicht viel abgewinnen können: denn die Fähre hält noch nicht mal bei der Freiheitsstatue! Wieder an Land steuert die Familie auf einen hippen koreanischen Corn Dog-Laden zu, bei dem die beiden Töchter dann sogar hinter die Kulissen schauen dürfen.

New York hält noch weitere Highlights für die Millionärsfamilie bereit: Robert kauft einen Joint von einem Straßenhändler, denn schließlich ist das in New York mittlerweile legal, wie auch das Sprühen, jedenfalls an bestimmten Plätzen, was Shania besonders freut. Ihren eigenen "Tag" hat sie jedenfalls schon. Und auch Carmen greift beherzt zur Sprühdose...

Dann begegnet die Familie in einer Galerie den Kunstwerken eines alten Bekannten: Romero Britto! Da werden Erinnerungen an ihre letzte Begegnung mit dem Künstler in Miami wach. Besonders die künstlerisch begabte Shania ist begeistert von den ausgestellten Werken.

Am nächsten Tag wartet schon Oli vorm Hotel: eigentlich aus Bayern, kennt er sich bestens in New York aus und wird für den Tag der Guide der Familie sein. Als Erstes geht es auf den Time Square - zum Naked Cowboy! Damit der nicht mehr so frieren muss, stattet ihn Robert zum Abschied mit einem schicken Roberto Geissini T-Shirt aus.

Bei der nächsten Attraktion klinkt Robert sich aus, denn schließlich geht es hoch hinaus - die Aussichtsplattform über den Wolken bietet den Geiss-Damen jede Menge Selfie-Stoff.

Und bevor es heißt: Bye Bye, New York gibt es noch eine umweltfreundliche Fahrt mit der Pferdekutsche, wo Robert dann endlich seinen zuvor gekauften Joint raucht und plötzlich merkwürdige Sachen erzählt.

Dann zum Abendessen im Restaurant hat Olli noch eine Überraschung für die Familie: Er konnte noch vier Plätze in einem Privat-Jet für den Weiterflug nach Miami klar machen. Da fällt der Abschied von der faszinierenden Stadt nicht ganz so schwer.

Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung ab 3. Januar 2022, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos bei RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Die Geissens"

Schrill, glamourös und seit nun schon elf Jahren bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in den französischen Alpen. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTLZWEI Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.