Rekordanzahl von Schweizer Zwei-Sterne-Restaurants und erstmalige Vergabe des grünen Sterns von MICHELIN

Michelin präsentiert die neue Ausgabe des Guide MICHELIN Schweiz: Trotz der vergangenen schwierigen Monate bestätigt die diesjährige Restaurantauswahl den Facettenreichtum der Schweizer Gastronomieszene.

Die Restaurants Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel, Le Restaurant de l'Hôtel de Ville in Crissier und Schloss Schauenstein in Fürstenau werden weiterhin mit drei Sternen gelistet.

Neue Schweizer Sterne

Vier neue Häuser erlangen ihren zweiten Stern. Dazu gehören das Restaurant Cà d'Oro in Sankt Moritz, das Magdalena in Schwyz, das Restaurant Sens in Vitznau sowie das Widder in Zürich. So steigt die Zahl der „hervorragenden Küchen, die einen Umweg verdienen“ auf 24: ein Zwei-Sterne-Rekord in der Schweizer Gastronomielandschaft.

Zudem schaffen es 16 Neuzugänge auf die Liste der Häuser, die mit einem Stern ausgezeichnet werden. Damit verändert sich die Zahl in der Ein-Stern-Kategorie auf 95.

Vergabe des „MICHELIN Grüner Stern“

Erstmals gibt es den „MICHELIN Grüner Stern“ als Auszeichnung des Guide MICHELIN Schweiz. Das Prädikat soll helfen, Restaurants mit einer nachhaltigen Ausrichtung zu identifizieren.

Die 19 von den Inspektoren des Guide MICHELIN ausgewählten Häuser überzeugen mit ihren Initiativen und Massnahmen für mehr Nachhaltigkeit.

15 Restaurants neu in der Bib-Gourmand-Auswahl

Der Bib Gourmand verweist auf Restaurants mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. In diesem Jahr kann sich die vegane Küche des KLE in Zürich über die Ehrung freuen.

Der Guide MICHELIN Schweiz 2021 auf einen Blick

- drei Restaurants mit drei Sternen - 24 Restaurants mit zwei Sternen (davon vier neu) - 95 Restaurants mit einem Stern (davon 16 neu) - 140 Restaurants mit Bib Gourmand (davon 15 neu) - 277 Restaurant mit MICHELIN Teller (davon 20 neu) - 19 Restaurants mit dem „MICHELIN Grüner Stern“ für Nachhaltigkeit

Der diesjährige Guide MICHELIN Schweiz ist ausschliesslich in einer digitalen Version erhältlich:

Französisch: https://guide.michelin.com/ch/fr

Deutsch: https://guide.michelin.com/ch/de

Italienisch: https://guide.michelin.com/ch/it

Dazu gibt es eine kostenfreie IOS-App: https://apps.apple.com/gb/app/michelin-guide-worldwide/id1541129177

Weitere News, die vollständigen Listen sowie Bildmaterial finden Sie auf news.michelin.de.