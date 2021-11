RTLZWEI

Starker Donnerstagabend: RTLZWEI punktet mit Sozialreportage "Hartes Deutschland"

"Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 6,3 % MA zur Primetime

Bis zu 1,04 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt

Doppelfolge "Hart in Fahrt - Mein Leben auf der Autobahn" erzielt im Durchschnitt 6,2 % MA in der Late Prime

Auch diese Woche überzeugen die Sozialreportagen bei RTLZWEI. In der Prime Time erreichte eine neue Folge "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" bis zu 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und kam auf einen Marktanteil von 6,3 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen. In der jungen Zielgruppe (14-29) erreichte die Reportage 8,1 % MA. Das Format wird von Spiegel TV produziert.

Ab 22:15 Uhr erzielten zwei Folgen "Hart in Fahrt - Mein Leben auf der Autobahn" 6,1 % und 6,4 % MA bei den 14-49-Jährigen. Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 4,8 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 25.11.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.