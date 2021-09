RTLZWEI

"Love Island"-Heike zaudert: Kuscheln mit Dominik - Händchenhalten mit Jannik

Jannik weint und will gehen

Heike Herz hüpft herum

"Love Island"-Premiere: die Zuschauer wählen die Zusammenstellung der Couples

"Love Island", heute, 24. September 2021, 22:15 Uhr, RTLZWEI

Das gab es noch nie auf der Insel der Liebe: In der "Love Island"-App voten die User die Couples! Sylvie Meis verkündet in der Villa, welche Couples die Lieblinge der Community sind. Danach folgt das große Kofferpacken. Zuvor fahren die Gefühle von Jannik und Heike Achterbahn. Der Kölner will hinschmeißen und die Villa verlassen. Die Blondine weiß nicht, für wen ihr Herz mehr schlägt: für Jannik oder Dominik.

Bei Jannik ist die Luft raus

"Ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Ich glaube, ich verlasse die Villa", gesteht der emotionale Jannik dem Couple Isabell und Robin auf dem Balkon. Der Kölner kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Die Höhen und Tiefen während seiner "Love Island"-Zeit machen dem 26-Jährigen zu schaffen. Isabell und Robin ermutigen Jannik zu bleiben und auf die nächste Entscheidung zu waren. "Ich bin so froh, dass ihr hier seid", weiß der Straßenbahnfahrer die Freundschaft zu den beiden zu schätzen. Doch was wird Jannik tun? "Ich muss mir auf jeden Fall ein paar Gedanken machen, ob ich dazu in der Lage bin hier jetzt Friede, Freude, Eierkuchen zu machen", so Jannik. Doch ohne eine tolle Frau an seiner Seite zweifelt er, ob es noch Sinn macht weitere Tage in der Villa zu verbringen.

Richtige Entscheidung

Dominik freut sich unendlich, dass Heike ihn für die Nacht in der Private Suite gewählt hat. Doch die Blondine denkt an Jannik: "Ich glaube der ist jetzt pissig auf mich!" Dominik reagiert prompt: "Es soll ja hier nicht um ihn und dich gehen, sondern es soll um uns gehen!" Gesagt getan. Ab in den Whirlpool zum näher kennenlernen und kuscheln. Am nächsten Tag spukt Jannik trotzdem weiterhin in Heikes Kopf herum. Sie will wissen, wie es dem Kölner geht: "Nicht gut. Ich hatte klar gedacht, dass du dich für mich entscheidest. Das hat mir schon den Boden unter den Füßen weggezogen", so Jannik ehrlich. Er ist sich sicher, dass Heike nach einer Nacht mit ihm nicht mehr zaudern würde. "Vielleicht hätten wir einen ganz anderen Abend gehabt und danach wärst du dir sicher gewesen, was du möchtest!" Heike hadert weiter: "Ich würde ihn voll gern kennenlernen, trotzdem wenn ich dich sehe, habe ich voll das Interesse! Was soll ich machen? Ich kann es nicht steuern!" Jannik nimmt Heikes Hand und streichelt sie: "Ich mag dich auf jeden Fall! Du wirst die richtige Entscheidung treffen!"

Möge die Macht bei euch sein - Zuschauer voten die neuen Couples

"Love Island" ist immer für Überraschungen gut, das ist nichts Neues. Aber das gab es wirklich noch nie! Wie sollen sich die Islander vercouplen? Wer passt am besten zu wem? Das entscheiden ganz allein die Zuschauer. Über die "Love Island"-App konnte die Community ihre Traum-Couples zusammenstellen. Das Ergebnis des Votings übermittelt Moderatorin Sylvie Meis den Islandern am Abend und dann endet der Tag mit ganz, ganz vielen Tränen!

