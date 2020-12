Winterpause bei "Krass Schule - Die jungen Lehrer"- Fliegt Lilli von der Schule?

RTLZWEI

- Beliebte Daily-Soap geht in die Winterpause - Ferienprogramm auf TVNOW: "Krass Schulcamp" ab 4. Januar 2021 - Letzte Ausstrahlung vor der Pause am Montag, den 21. Dezember 2020, 17:05 Uhr, bei RTLZWEI

Oh du Fröhliche?! Nicht an der Erich-Felbert-Gesamtschule! Am Montag, den 21. Dezember 2020 steht die letzte Folge vor der Winterpause an und eine Frage steht noch im Raum: Muss Schülerin Lilli die Schule verlassen?! Für alle Fans der Daily-Soap wartet aber das perfekte Ferienprogramm auf TVNOW: "Krass Schulcamp" kann ab dem 4. Januar exklusiv vorab im Premium Bereich gestreamt werden.

In den beiden neuen Folgen der RTLZWEI-Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" kommt wieder einiges auf die Schüler und Lehrer zu. Dietrichs Mutter bringt Chaos in das Leben ihres Sohnes: Nun hält sie Jessi für die perfekte Schwiegertochter und will die beiden unbedingt verkuppeln. Kann Jessi mit Frau Noltings Hilfe endlich Dietrichs Herz erobern?

Alexa wiederum liefert der Direktorin den Beweis, dass Lilli sie blutig geschlagen hat und fordert den Rausschmiss der verhassten Mitschülerin. Doch das muss eine Lehrerkonferenz entscheiden. Alexa geht das allerdings nicht schnell genug und sie hetzt die gesamte Schule gegen Lilli auf. Welches Urteil fällen die Lehrer über ihre Zukunft?

Danny bekommt derweil einen morgendlichen Schrecken eingejagt, als er im Sekretariat die schlafende Schülerin Angelina vorfindet. Das Mädchen will partout nicht reden und reagiert aggressiv auf ihre herbeigerufene Mutter. Thea und Danny begeben sich auf Spurensuche und decken eine tragische Familiengeschichte auf.

Jacqueline kommt unterdessen mit ultra-langen Fingernägeln in die Schule - sie kann damit nicht mal mehr ihr Heft umblättern, geschweige denn schreiben. Die anderen Mädels finden den Look aber total stylish und die Jungs wittern eine Chance um Arbeit in der Schule zu vermeiden. Bald machen die Superkrallen in der Schule die Runde...

"Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird von Redseven Entertainment, einem Unternehmen der Red Arrow Studios, zusammen mit La Paloma produziert.

Ausstrahlung der letzten Folge vor der Winterpause am 21. Dezember 2020, wie immer um 17:05 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar.

Über "Krass Schule - Die jungen Lehrer"

Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verbotene Liebschaften: In der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird jungen Lehrkräften, aber auch den Schülern, einiges abverlangt. Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu scheitern.

