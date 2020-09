RTLZWEI

"Love Island":

Neue heiße Islander, eine taktische Trennung und ein Eifersuchtsdrama bei Marc und Anna

- Neue Granaten: Murat und Kevin daten Aurelia und Sandra - Ein Couple trennt sich - Anna genervt von Marc - Wer fliegt als nächstes? Heute in der "Love Island"-App voten! - Ausstrahlung am Sonntag, 20. September 2020, um 23:05 Uhr bei RTLZWEI

Zwei neue Granaten sind da: Kevin (27, Forst - und Gartenarbeiter aus Trofaiach in Österreich) und Murat (24, Pflegeberater aus Köln). Doch bevor die Männer richtig in die "Love Island"-Villa einziehen dürfen, geht's mit dem Jeep zum Doppeldate mit Aurelia und Sandra. Während sich diese vier Islander erst kennenlernen, trennen sich zwei andere. Nathalia sieht für sich und Tobi keine Liebes-Chancen. Und auch bei Marc und Anna ist die Stimmung am Boden. Die Blondine ist genervt von ihrem Couple ...

Doppeldate mit zwei neuen Granaten

Aurelia und Sandra werden mit je einer Nachricht am Morgen überrascht. Ausgerechnet die beiden Islanderinnen, die mit dem Kampf um Henrik ihre ganz eigene Geschichte auf "Love Island" hinter sich haben. Doch der, der sich am meisten über das Doppeldate Gedanken macht, ist Henrik. Der sonst so coole "Mr. Ich-war-noch-nie-verliebt" kommt gar nicht darauf klar, dass seine Sandra andere Typen trifft. "Wenn da jetzt so ein zwei Meter Riese reinkommt, der solche Hände hat, dicke breite Arme und der sich dann an dich ranschmeißt", so der Student besorgt zu seinem Couple. Es klingelt an der Villatür. Die neuen Islander Murat und Kevin fahren mit einem Jeep vor, um Sandra und Aurelia zu einem Picknick abzuholen. Alle Islander können so einen Blick auf die Neuen werfen. Das macht es für Henrik nicht besser: "Der eine Typ, das muss ich leider zugeben, sieht leider stabil aus!" Ob Aurelia und Sandra das auch so sehen?

Nach der Trennung kommt der Flirt

"Das Wichtigste ist, dass du das machst, was dich glücklich macht!" The real Dr. Love hat gesprochen! Dieses Mal ist es Nathalia, die Tim ihr Herz ausschüttet. Sie findet ihr Couple Tobi toll und kann mit ihm über alles reden, aber mehr wird da nicht. Ob diese überraschende Erkenntnis etwas damit zu tun hat, dass zwei neue Islander am Start sind? "Was sagt Dein Herz?", will dann auch Tobi wissen. Nathalia spricht Klartext und entcouplet sich: "Es funkt einfach nicht zwischen uns, also von meiner Seite aus. Es geht auch nicht um Luca, der hat damit gar nichts zu tun. Wenn ein Mann jetzt hier reinkommen würde, der mich richtig flasht, dann wäre mir Luca egal!" Ist dieser Mann vielleicht Kevin? "Gut sieht er aus und er hat schöne Augen", so Nathalias erstes Urteil. Kaum ist dieser vom Date zurück, flirtet Nathalia auch schon und horcht nebenbei den 28-Jährigen mal aus.

Es knallt bei Anna und Marc

"Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich merke: Herz ist offen, aber Herz ist auch verdammt verletzlich. Übertreibe ich gerade, sehe ich irgendwas Falsches?", bittet Marc Melina um Rat, weil er unsicher ist, ob seine Eifersucht übertrieben ist. Er findet es nicht cool, wie Anna so locker mit den anderen Männern umgeht, allen voran Tobi, oder Selfies mit ihnen macht. Er kann nicht einschätzen, wie die Situation wirklich ist. Aber Vorsicht, Anna bekommt das Gespräch zwischen Marc und Melina mit: " Ich find's scheiße, wenn man mit anderen Leuten redet und nicht mit der Person, die es betrifft. Ich hasse sowas, wie die Pest.". Den ganzen Tag ist das sonst verschmuste Couple auf Distanz. Marc hält es nicht mehr aus: "Was nervt dich?" "Du", kontert Anna. Wuuums, das hat gesessen. "Meine Vergangenheit hat mich extrem eingeholt, Thema Vertrauen, Thema belogen zu werden, Thema betrügen", erklärt Marc genervt. Ob sich die Wogen bei den beiden wieder glätten?

Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Auch alle Folgen der dritten Staffel sind im Premium-Bereich auf TVNOW verfügbar.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer mit Jana Ina Zarella als Moderatorin. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Format von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

