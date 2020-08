RTLZWEI

"25 Jahre Peep!": Die Kult-Erotikshow "Peep!" feiert großes Jubiläum

München (ots)

- Bonnie Strange übernimmt die Moderation der Jubiläumssendung - Olivia Jones, Jenny Elvers und Dolly Buster sind zu Gast in der Show - Ausstrahlung am Montag, 31. August, um 22:00 Uhr bei RTLZWEI

Liebe, Lust und Leidenschaft - ganze 204 Folgen lang präsentierte die erfolgreiche Erotiksendung "Peep!" aufklärerische Beiträge sowie intime Talks mit prominenten Gästen. Vor 25 Jahren lief die erste Folge im Fernsehen. RTLZWEI feiert das große Jubiläum mit einem Special der Kult-Fernsehshow. Moderatorin und Model Bonnie Strange führt durch die bunte Jubiläumssendung und verzaubert die Zuschauer dabei mit ihrer charmanten Art. Prominente Gäste in der Show sind Dragqueen Olivia Jones, Jenny Elvers und Dolly Buster. Ausstrahlung der Jubiläumsshow ist am 31. August, um 22 Uhr bei RTLZWEI.

Let's talk about Sex: Die erfolgreiche Erotiksendung feiert 25-jähriges Jubiläum und das wird gefeiert. Gemeinsam mit Moderatorin Bonnie Strange schwelgen die prominenten Gäste Olivia Jones und Jenny Elvers in "Peep!"-Nostalgie. Zahlreiche Rückblenden alter Sendungen versetzen sowohl die Promis auf der Couch als auch die Zuschauer zuhause in das vertraute Gefühl vergangener Tage. Nicht zuletzt bringen einen dabei die berühmten Versprecher von Moderatorin Verona Feldbusch zum Schmunzeln, die von 1996 bis 1999 die Kult-Erotiksendung moderierte.

In der Jubiläumssendung mit dabei sind außerdem Erotik-Klassiker Dolly Buster, die wie in alten Sendungen mit einem Rätselspaß in die Pause entlässt, sowie eine moderne Version des Marco, der wie üblich halbnackt die Damenrunde im Studio bedient. Doch es wird nicht nur an vergangene Zeiten erinnert. Bonnie Strange und ihre Gäste gehen den neuesten Erotik-Trends auf den Grund. Pornodarstellerin Lena Nitro nimmt die Zuschauer dabei mit auf den Dreh eines Puppen-Pornos mit Real-Life-Dolls. Bordellbesitzer Aurel setzt auf Nachhaltigkeit beim Sex und zeigt, wie er das in seinem Etablissement umsetzt. Zudem duellieren sich Jenny Elvers und Olivia Jones beim Ratespiel "Sextoy oder Küchengerät". Wer kennt sich wohl besser aus?

Die Sendung wird von der Vice Media GmbH produziert.

"25 Jahre Peep!", Ausstrahlung am 31. August, um 22.00 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folge ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Über "25 Jahre Peep!"

