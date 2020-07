RTLZWEI

RTLZWEI startet neue Reality-Musikshow am Donnerstag: "Battle of the Bands - Boys vs. Girls"

München (ots)

- Jungen Sänger lernen sich kennen und beziehen stylisches Loft - Die ersten Battles und damit spannende Entscheidungen stehen an - Ausstrahlung am Donnerstag, 30. Juli 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI startet am 30. Juli mit der neuen Reality-Musikshow "Battle of the Bands - Boys vs. Girls". In der neuen Show werden talentierte Sängerinnen und Sänger in Girl- und Boybands gegeneinander antreten. Und gleich in der ersten Folge stehen spannende Battles und Entscheidungen an, denn jedes Mal muss ein Bandmitglied die Show verlassen und nur eine Band kann gewinnen. Moderiert wird das Geschehen On-Air von Jana Ina Zarrella.

Zum Start der neuen Show beziehen die ersten zwölf Boys und Girls ihr stylisches Loft in Köln. Die Teilnehmer lernen sich nicht nur zum ersten Mal kennen, sondern müssen von Anfang an gemeinsam als Band agieren. Nicht nur musikalisch treffen hier die verschiedensten Charaktere aufeinander. Doch nur wer gemeinsam performt und überzeugt, darf weiter Teil des Wettkampfes bleiben.

Direkt nach dem Einzug der beiden Bands wartet auch schon die erste Aufgabe auf die jungen Musiker: In nur einer Stunde müssen sie einen Song einstudieren und diesen als Band performen! Auf der hauseigenen Showbühne steht dann das allesentscheidende Battle zwischen den Boys und den Girls an. Nur wer während dieser Performance überzeugt, darf den Traum vom Sieg der eigenen Band weiterleben. So kommt es zur ersten krassen Entscheidung bei "Battle of the Bands", die Jana Ina verkünden wird. Wie werden die Boys und Girls darauf reagieren?

Rund um die Uhr wird das Leben der Kandidaten im Loft von den Kameras aufgezeichnet. Neben der wöchentlichen Ausstrahlung können die Fans der Show tiefere Einblicke in das Loft-Leben über die "Battle of the Bands"-App erhalten, denn digital werden täglich die neuesten Geschehnisse und Insights geteilt. Über den Verbleib ihrer Lieblingskandidaten in der Band stimmen die Zuschauer ab - denn sie sind geben den Ton an, indem sie sich in der App einer "Army" anschließen und ihre Lieblingsband supporten

Die Sendung wird von youngest Media Germany produziert.

"Battle of the Bands - Boys vs. Girls" ab 30. Juli, donnerstags, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Täglich neue Inhalte in der neuen "Battle of the Bands"-App. Die App ist für Android und iOS erhältlich. Alle Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos in der App verfügbar.

Über "Battle of the Bands - Boys vs. Girls"

Ein Battle, zwei Bands - und die Zuschauer geben den Ton an! Im Zweikampf "Girlband vs. Boyband" begeben sich junge, talentierte Musiker bei "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" in ein musikalisches Experiment. Welche ist die bessere Band und für wen voten die Zuschauer in der App? RTLZWEI bleibt wieder dran, wenn Freundschaften die Sänger zusammenschweißen oder Rivalitäten und Intrigen die Bands auf die Probe stellen.

