"Kampf der Realitystars" bei RTLZWEI: Marktführer in der jungen Zielgruppe

- Prime-Time-Marktführer* in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) mit 13,3 % MA - "Kampf der Realitystars" erzielt 7,1 % MA (14-49 Jahre) - RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,8 %

Die neue RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" feiert einen erfolgreichen Auftakt: Das von der Banijay Productions Germany produzierte Format erreichte zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr 7,1 % MA in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Insbesondere bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) war die Sendung erfolgreich und erzielte hier 13,3 % MA. Damit war RTLZWEI Marktführer in der jungen Zielgruppe in der Prime Time*. Den Kampf um den Titel "Realitystar 2020" und das Moderationsdebüt von Cathy Hummels verfolgten bis zu 1,15 Mio. Zuschauer gesamt. Auch abseits der TV-Bildschirme war das Format sehr gefragt: Der Hashtag #KampfderRealitystars war über die gesamte Prime Time das meistdiskutierte Thema bei den deutschen "Twitter"-Usern.

Im Anschluss ebenfalls erfolgreich: "Prominent und obdachlos - Gosse statt Glamour". Um 22:15 Uhr erreichte das Format 7,7 % MA (14-49 Jahre) und 13,5 % MA bei den 14-29-Jährigen.

Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,8 %.

Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 22.07.2020, vorläufig gewichtet. * Primetime: 20:15-23:15 Uhr. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.

