Neu bei RTLZWEI: "Prominent und obdachlos - Gosse statt Glamour"

- Drei Promis wagen das Sozialexperiment für drei Tage - Mit: Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilpert - Start der Pilotfolge: Montag, 20. April 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI

Straße statt Highlife, Gosse statt Glamour: Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilpert wagen ein Sozialexperiment und leben 72 Stunden auf der Straße. Ohne fremde Hilfe und nur mit dem Nötigsten finden sie sich in einer fremden Stadt wieder und tauschen ihr Leben als Promi gegen die harte Realität. Wer hält das Experiment durch und wer bricht es frühzeitig ab? Ausstrahlung der Pilotfolge ist am Montag, 20. April 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Jedes Jahr erfrieren alleine in Deutschland zehn Obdachlose. Gefahren durch Gewaltkriminalität, Drogen- und Alkoholkonsum oder Krankheiten sind allgegenwärtig. Drei mutige Prominente wagen nun das Sozialexperiment und verzichten für drei volle Tage auf ihr privilegiertes Leben. Sie tauschen es gegen die harte Realität auf der Straße ein - mit allen Konsequenzen.

Zum Start des Experiments besitzen die Promis nur noch das, was sie am Körper tragen - drei Tage und drei Nächte lang. Es gibt weder ein Dach über den Kopf, noch freien Zugang zu Sanitäranlangen. Sie alle müssen auf Geld, Bankkarten, Handys und ihr soziales Netz verzichten. Dabei kommt erschwerend hinzu, dass sich alle Teilnehmer des Experiments in fremden Städten zurechtfinden müssen.

Für die drei Stars Elena Miras, Christian Lohse und Jens Hilpert bedeutet dies ein harter Aufschlag in der Realität, die für viele Menschen auf der Straße Alltag ist. Dabei kommt es zu unerwarteten Begegnungen und Einsichten in eine bisher unbekannte Welt. Eine Grenzerfahrung für alle Prominenten, doch wer hält das Experiment volle 72 Stunden durch?

"Prominent & obdachlos - Gosse statt Glamour" wird von der Good Times Fernsehproduktions GmbH produziert.

Ausstrahlung der Pilotfolge: Montag, 20. April 2020, 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folge ist nach der Ausstrahlung 30 Tage lang bei TVNOW verfügbar - Anschließend im PREMIUM-Bereich.

