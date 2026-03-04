Novo Nordisk

Giornata mondiale dell'obesità: Novo Nordisk avvia con "WeightTalk" un dialogo globale su obesità e stigma

Bild-Infos

Download

Zurigo (ots)

In occasione della Giornata mondiale dell'obesità, Novo Nordisk, azienda di riferimento a livello globale nella ricerca sull'obesità, ospita a Londra il primo "WeightTalk Media Summit". L'evento riunisce giornalisti, ricercatori e persone che vivono con obesità per promuovere un confronto informato, aperto e responsabile sul tema. Questa iniziativa internazionale riflette una crescente consapevolezza dell'importanza del dialogo sull'obesità - un argomento di grande rilevanza anche in Svizzera.

Il summit, della durata di una giornata, pone al centro l'obesità come malattia complessa e cronica, approfondendone le basi scientifiche, il contesto sociale e culturale e l'esperienza concreta di chi ne è colpito. Il programma affronta inoltre l'impatto dello stigma e la necessità di un'azione coordinata tra sanità, politica, media e società.

Tra gli ospiti in programma:

Dr. W. Scott Butsch, Senior International Medical Director Obesity, Novo Nordisk

Dr. Bruno Halpern, President Elect, World Obesity Federation

Una testimonianza personale di Angela Hemsworth, che condivide con sincerità la propria quotidianità con questa malattia cronica

Una prospettiva delle scienze sociali con la Dr. Stephanie Alice Baker, Professoressa di Sociologia presso City St George's, University of London, che analizza i fattori sociali e culturali che influenzano la presa in carico dell'obesità

Affrontare l'obesità richiede interventi mirati

Novo Nordisk, orgogliosa sostenitrice della Giornata mondiale dell'obesità organizzata ogni anno dalla World Obesity Federation, chiede un'azione urgente di fronte a una situazione sempre più preoccupante. L'obesità è diventata una delle crisi sanitarie più critiche dell'era moderna1. Sia l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)1 sia la World Obesity Federation2 la definiscono una malattia grave e cronica. Eppure, nonostante la sua diffusione, è spesso sottodiagnosticata e trattata in modo insufficiente3,4. Ciò contribuisce allo sviluppo di centinaia di comorbidità5, comporta un pesante impatto economico per le persone interessate e le loro famiglie e aumenta ulteriormente la pressione sui sistemi sanitari.6,7

Molti esperti sottolineano che un'assistenza efficace richiede un approccio globale e di lungo periodo, che integri valutazione clinica, supporto comportamentale e degli stili di vita, oltre a un follow-up continuativo. Superare l'idea che la cura dell'obesità coincida soltanto con la perdita di peso - agli occhi di chi ne è colpito, dei professionisti della salute e della società nel suo insieme - è un passo essenziale verso cure appropriate, libere da pregiudizi e stigma.

In Svizzera lo stigma legato al peso è molto diffuso

In Svizzera, il 43% della popolazione dai 15 anni in su vive con sovrappeso o obesità.8 Una recente indagine YouGov mostra tuttavia che la consapevolezza dell'obesità come malattia cronica resta limitata. Inoltre, tre quarti degli intervistati riferiscono di aver subito discriminazioni legate al peso, con conseguenze negative su fiducia in sé stessi, salute e disponibilità a chiedere aiuto.9

"L'obesità è una malattia complessa, che può svilupparsi e manifestarsi in modi diversi. Per questo è fondamentale comprendere la storia di ogni persona: come si è evoluto il peso e che impatto ha avuto sulla sua vita. Prendere sul serio l'obesità richiede evidenze scientifiche solide, impegno nel tempo e compassione", afferma il Dr. W. Scott Butsch, Senior International Medical Director Obesity, Novo Nordisk.

"Lo stigma che osserviamo in Svizzera non è solo un problema sociale: è una vera barriera per la salute", dichiara Anne Mette Wiis Vogelsang, General Manager, Svizzera. "Un dialogo aperto è il primo passo, ma non basta. Dobbiamo fare in modo che le persone interessate trovino nel proprio contesto comprensione e supporto professionale, non pregiudizi. Solo unendo rigore scientifico, empatia e aiuti concreti possiamo sostenere chi vive con obesità verso una vita più sana e piena."

Per favorire questo dialogo e rafforzare l'informazione sull'obesità in Svizzera, Novo Nordisk ha avviato nel novembre 2025 una partnership con iMpuls, la piattaforma per la salute di Migros. Obiettivo comune: promuovere un approccio all'obesità privo di stigma, attraverso informazioni affidabili e strumenti concreti, e facilitare l'accesso a una migliore presa in carico per le persone interessate.

+++

Informazioni sull'obesità

Nel mondo, quasi un miliardo di persone vive con obesità e si prevede che questo numero quasi raddoppierà entro il 2035.2

L'obesità resta ampiamente sottodiagnosticata e trattata in modo insufficiente: studi indicano che il 64% delle persone che vivono con obesità non riceve una diagnosi.3,4

L'obesità è associata a oltre 200 possibili complicanze e può rappresentare una "malattia porta d'ingresso" per altre patologie, tra cui diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari - alcune delle quali possono ridurre l'aspettativa di vita e la qualità di vita correlata alla salute.5

I bambini con obesità hanno circa cinque volte più probabilità di mantenere l'obesità in età adulta rispetto ai coetanei senza obesità, con un conseguente aumento del rischio di complicanze gravi.10,11,12

Obesità in Svizzera

Il 43% della popolazione dai 15 anni in su è interessato da sovrappeso o obesità; il 12% vive con obesità.13 Tra i bambini (6-12 anni), il 16% è interessato da sovrappeso o obesità; il 5% vive con obesità.14

Una recente indagine YouGov, condotta da iMpuls e Novo Nordisk, mostra che il 76% degli intervistati in Svizzera dichiara di aver subito discriminazioni legate al peso.9

I costi (diretti e indiretti) dovuti a sovrappeso e obesità in Svizzera ammontano a circa 6,8 miliardi di franchi svizzeri all'anno.15

A proposito di Novo Nordisk Svizzera

Siamo un'azienda farmaceutica leader globale con oltre 100 anni di esperienza nella cura del diabete. Su queste solide basi, il nostro obiettivo è aprire la strada nella lotta contro le malattie croniche gravi - dal diabete e l'obesità alle malattie rare del sangue e ai disturbi endocrini. Siamo pionieri nell'innovazione scientifica, ci impegniamo ad ampliare l'accesso ai nostri farmaci e lavoriamo attivamente per la prevenzione e la cura delle malattie. Promuoviamo pratiche aziendali responsabili e sostenibili, creando valore aggiunto economico, sociale e ambientale. Nella nostra sede centrale in Danimarca e nelle filiali in circa 80 paesi, impieghiamo quasi 78 500 persone e distribuiamo i nostri prodotti in circa 170 paesi. In Svizzera, circa 400 dipendenti lavorano per Novo Nordisk, di cui un quarto presso la sede locale. Per maggiori informazioni, visiti novonordisk.ch ed i canali social di Novo Nordisk, tra cui Facebook, Instagram, X, LinkedIn e YouTube.

Riferimenti