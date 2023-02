Stable Tech N.V.

Stable Tech N.V. erreicht seinen Meilenstein und überschüttet seine Partner mit Schokoladenmünzen

Willemstad, Curacao (ots/PRNewswire)

Stable Tech N.V. gab heute bekannt, dass Coinslotty, sein Flaggschiff-Krypto-Casino, seit dem Start im November letzten Jahres 100 Affiliate-Partnerschaften abgeschlossen hat. Um diesen Anlass zu feiern, beschloss das Unternehmen, seine Unterstützer mit „goldenen Münzen" zu überschütten. Und diese Woche verließen 100 Geschenkboxen seine Büros.

Ein Beutel voller Münzen für eine Liste voller Affiliate-Partner

Die Geschenkbox, die den ersten Meilenstein von Stable Tech N.V. feiert, besteht aus Recycling-Papier, das in einer eleganten, mattschwarzen Farbe hergestellt und mit einem eleganten violetten Band versiegelt ist. Im Inneren finden die Partner einen Münzbeutel im mittelalterlichen Stil, gefüllt mit essbaren goldenen Münzen, sowie einen Apple AirTag, der ihnen hilft, ihren Erfolg in der hart umkämpften Affiliate-Branche zu verfolgen.

Ein Teil der Pakete befindet sich bereits auf dem Weg, während der Rest persönlich auf der diesjährigen ICE 2023 Affiliate Conference vergeben wird, die am 7. Februar in London beginnt.

Hintergrund der Geschenkboxkampagne

Das charakteristische Element der Kampagne, der mittelalterlich anmutende Münzbeutel aus Leder, wurde in der kleinen Stadt Samobor in Kroatien hergestellt. Jeder Beutel war eine Einzelanfertigung, die von einer Familie erfahrener Lederarbeiter hergestellt wurde, die auf Rindslederprodukte und Lederrestaurierungsprojekte spezialisiert ist. Für die Herstellung des Endprodukts wurden schwere Maschinen und meisterhafte Lederarbeiten eingesetzt und drei verschiedene Arten von Materialien verwendet: Kunstleder, Rindsleder und eine goldene Schnur, die die Münzen im Inneren ergänzt.

Der schmackhaftere Teil des Geschenks, die goldenen Schokoladenmünzen, wurden ebenfalls von Hand hergestellt, diesmal in der malerischen Stadt Opatija. Die Chocolatiers hinter dem Projekt Croatian Choco Concept haben dafür gesorgt, dass jedes Schokoladenstück genug Liebe bekommt und am Ende eine 1-Unzen-Goldmünze aus belgischer Milchschokolade mit 40 % Kakao darstellt.

Ein Apple AirTag, das letzte Puzzlestück, ist ebenfalls enthalten. Der Coinslotty-Tracker wurde in einem schwarzen Karabiner-Schlüsselanhänger von Belkin platziert, der fest in einem speziellen Schaumstofffach in der Box aufbewahrt wird.

Informationen zu Coinslotty.com

Ursprünglich im November 2022 gestartet, ist Coinslotty.com das Flaggschiff der Online-Krypto-Casinos von Stable Tech, das über 48 Spieleanbieter bietet, darunter verschiedene Spielautomaten, Tischspiele, einen Live-Casino-Bereich und maßgeschneiderte Krypto-Spiele. Die Marke wurde von der Regierung von Curacao genehmigt und operiert unter der E-Gaming-Lizenz Nr. 8048/JAZ, ausgestellt von Antillephone .

