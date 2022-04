BLS AG

BLS-Medienmitteilung: Die BLS verlängert drei Buslinien zu bekannten Wanderrouten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Die BLS verlängert drei Buslinien zu bekannten Wanderrouten

Am Samstag startet die BLS in die Wanderbus-Saison: Sie verlängert drei ihrer Buslinien im Emmental zu bekannten Wanderrouten. Die Busse fahren an den Wochenenden und den allgemeinen Feiertagen.

Ab Samstag, 30. April 2022 verlängert die BLS drei ihrer Buslinien, um Ausflügler zu bekannten Wanderrouten zu führen. Die Wanderbusse verkehren samstags und sonntags sowie an allgemeinen Feiertagen zwischen Ende April bis Ende Oktober. Verlängert werden die Linie Langnau–Röthenbach zum Chuderhüsi, die Linie Ramsei–Langnau–Fankhaus auf die Mettlenalp und die Linie Langnau–Bärau–Mettlen über die Lüderenalp nach Wasen. Zum Chuderhüsi und auf die Mettlenalp fahren zwei Busse täglich, über die Lüderenalp vier Busse täglich (je zwei pro Richtung).

Das Wanderbus-Angebot ist für die nächsten drei Sommer gesichert

Die BLS bietet seit 2010 Wanderbusse an. Sie verhandelt das Angebot jeweils mit den betroffenen Gemeinden Langnau, Röthenbach, Trub und Sumiswald, die sich auch an der Finanzierung beteiligen. Diesen Frühling hat die BLS mit den Gemeinden eine Vereinbarung für die Jahre 2022 bis 2024 abgeschlossen. Das Wanderbusangebot ist also für die nächsten drei Sommer gesichert. Die Wanderbusse können die Fahrgäste mit den gängigen ÖV-Billetten nutzen.

Freundliche Grüsse Helene Soltermann Mediensprecherin media@bls.ch +41 58 327 29 55