BLS AG

Ad-hoc Mitteilung: Franziska Jermann gibt Leitung Personal BLS ab

Franziska Jermann gibt Leitung Personal ab

Franziska Jermann, Leiterin Personal, wird ihre Funktion in der Geschäftsleitung spätestens per Ende 2020 abgeben und sich auf Spezialaufgaben konzentrieren. Jermann ist seit 10 Jahren in der BLS-Geschäftsleitung und hat den Bereich Human Ressources nachhaltig geprägt.

Franziska Jermann trat 2010 in die BLS ein. Sie gibt ihre Funktion als Leiterin Personal bis spätestens Ende 2020 ab, um sich ausgewählten Projekten und Mandaten zu widmen.

Bei der BLS hat Franziska Jermann das Human Ressources Management der BLS ausgebaut und professionalisiert. So führte sie das Business Partner-Modell erfolgreich ein und sorgte mit einem mehrfach preisgekrönten Arbeitgeberauftritt für eine erfolgreiche Positionierung des Unternehmens im Arbeitsmarkt. Zudem zeichnete sie mit ihrem Team für die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der Anstellungsbedingungen und der Personalvorsorge verantwortlich.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung danken Franziska Jermann für ihre langjährige Arbeit als Leiterin Personal und freuen sich auf ihr anhaltendes Engagement bei den kommenden Projekten. Die Stelle wird zeitnah ausgeschrieben.

Stefan Dauner Mediensprecher