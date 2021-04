news aktuell GmbH

Wie geht internationale PR? Masterclass von news aktuell im Rahmen der PR Report Spring School

Hamburg

Als Hauptsponsor der PR Report Spring School bietet news aktuell die kostenlose Masterclass "Do you speak international?" an. Sie findet am 6. Mai 2021 von 15 bis 16 Uhr digital statt und richtet sich an Nachwuchskräfte aus der Kommunikationsbranche. Anhand konkreter Beispiele zeigen Mareike Miller, International Sales Managerin, und Tanja Cordes, Produktmanagerin bei news aktuell, wie erfolgreiche PR im internationalen Umfeld gelingt und vermitteln Know-how zu verschiedenen Medienlandschaften. Die Plätze der PR Report Spring School sind stark begrenzt, die Bewerbung ist kostenlos. Die einzige Voraussetzung ist die Tätigkeit als Young Professional in einer Kommunikationsagentur oder im Kommunikationsbereich eines Unternehmens.

"news aktuell liegt die Förderung junger Talente in der PR- und Kommunikationsbranche schon lange am Herzen. Mit unserer Partnerschaft mit der PR Report Spring School unterstützen wir den Nachwuchs im Erlernen des Handwerks der modernen PR", erläutert Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Genau deshalb vermitteln unsere PR-Expertinnen in der Masterclass auch ganz konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen - und das in einem immer wichtiger werdenden Segment: der internationalen PR-Arbeit."

Was: news aktuell Masterclass "Do you speak international?", PR Report Spring School

Wann: 6. Mai 2021,15 bis 16 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt über: https://www.prspringschool.de/

Über news aktuell

Als hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien und Verbrauchern und unterstützt die Organisationen dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redakteuren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern und interessierten Verbrauchern. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.