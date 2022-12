AMAG Group AG

Preisübergabe an Gewinnerunternehmen des Family Business Awards 2022: Griesser AG

Cham (ots)

Die Griesser AG aus Aadorf im Kanton Thurgau hat im September 2022 den Family Business Award gewonnen. Gegründet im Jahr 1882, nutzt die Griesser AG ihre ganze Erfahrung für die Herstellung innovativer, hochwertiger und ästhetischer Sonnenschutzprodukte. Am Dienstag, 6. Dezember 2022, durften CEO Urs Neuhauser und Verwaltungsratspräsident Walter Strässle einen SKODA ENYAQ SportLine iV als Preis entgegennehmen.

Der Family Business Award zeichnet jedes Jahr ein Schweizer Familienunternehmen mit besonders nachhaltiger Unternehmensführung aus. Die Finalisten im Jahr 2022 waren die CTA AG aus Münsingen (BE), die Griesser AG aus Aadorf (TG) und die Nachbur AG Holderbank (SO).

An der Preisverleihung vom 14. September 2022 gewann die Griesser AG den Family Business Award. Das Gewinnerunternehmen ergänzt die Reihe der bisherigen Preisträger: Killer Interior AG (2021), Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019), 1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), Fraisa SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding (2013) und Trisa AG (2012).

Alle Finalisten erhalten dieses als Preis von der AMAG einen vollelektrischen SKODA ENYAQ SportLine iV. Der Elektro-SUV strahlt Dynamik aus und bietet gleichzeitig ein Maximum an Komfort. Das Fahrzeug wird die Finalisten ein Jahr lang emissionsfrei und dynamisch begleiten. Das Gewinnerunternehmen darf das Fahrzeug zudem behalten. Am Dienstag, 6. Dezember 2022, fand die Preisübergabe statt. CEO Urs Neuhauser und Verwaltungsratspräsident Walter Strässle durften das Fahrzeug für die Griesser AG entgegennehmen.

Über die Griesser AG

Griessers Erfolgsgeschichte beginnt 1882: Mit dem Kauf einer Mühlebauwerkstatt in Aadorf (TG) und der Gründung einer Rollladenfabrik legt Anton Griesser als Pionier den Grundstein für das Unternehmen.

Nachhaltigkeit ist als zentraler Wert in Griessers Genen verankert. Die Familie Strässle ist Inhaberin in vierter Generation, welche Walter Strässle als Verwaltungsratspräsident vertritt. Seit 2019 leitet Urs Neuhauser als CEO Griesser operativ. Im Sozialen äussert sich die nachhaltige Unternehmenspolitik im respekt- und verantwortungsvollen Umgang über alle Hierarchiestufen hinweg. Auf ökologischer Ebene hat sich Griesser das Ziel gesetzt, bis 2050 komplett klimaneutral zu werden. Eine Massnahme zur Erreichung dieses Ziels ist die Umstellung der 400 Fahrzeuge grossen Unternehmensflotte bis 2030 auf alternative Antriebe wie Elektro. Bis 2035 werden alle Produktionsstandorte klimaneutral sein. Diese Ziele und Massnahmen zeigen den Pioniergeist, der bei Griesser seit mittlerweile 140 Jahren tagtäglich gelebt wird.

Über den Family Business Award

Die AMAG hat den Family Business Award zu Ehren ihres Gründers und Patrons Walter Haefner ins Leben gerufen, der sich stets für eine echte, gelebte und nachhaltige Firmenkultur eingesetzt hat. Ausgezeichnet werden besonders verantwortungsbewusste und unternehmerisch wirkende Familienunternehmen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Zudem verfolgt der Award den Zweck, auf die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung von Familienunternehmen in der Schweiz aufmerksam zu machen.